El duelo clave entre Cobresal y Colo Colo es reprogramado por determinación de la Delegación Presidencial de Chañaral.

El partido entre Cobresal y Colo Colo, válido por la fecha 29 de la Liga de Primera, fue reprogramado para este viernes a las 18.30 horas, por determinación de la Delegación Presiedencial de Chañaral. El duelo estaba fijado inicialmente para las 20.00 del mismo día. Sin embargo, el ajuste que fue ratificado por la ANFP.

El Cacique llega a El Salvador tras vencer a Unión La Calera y con la opción de asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. El cuadro albo y Cobresal están igualados con 44 puntos, disputando el séptimo puesto, último cupo al certamen subcontinental. El duelo en El Salvador se prevé como una final.

Arturo Vidal en un partido de Colo Colo ante Cobresal. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

La diferencia de gol favorece ampliamente a los albos (+14 frente a +2), por lo que un triunfo los dejaría bien aspectados de cara a la última jornada. Un empate mantiene a Colo Colo en zona de Sudamericana y con la posibilidad de sellar su avance en la última fecha ante Audax Italiano. Una derrota, en cambio, complicaría sus aspiraciones a una jornada del cierre del torneo.

Luego del triunfo albo ante La Calera, Fernando Ortiz abordó la situación del equipo. “No me proyecto a un futuro. El viernes tenemos una final ante un rival directo por clasificar. Cometería un pecado si mi mente pensara después de Cobresal”, recalcó el DT.

“Está la tranquilidad de que estamos en vía del objetivo. Saben que sacamos un triunfo importante en casa, con nuestra gente, pero no hemos logrado nada. La verdadera final es el viernes con Cobresal, en una cancha muy difícil, donde tenemos que dar otro paso importante”, añadió.