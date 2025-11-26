La tajante respuesta de Fernando Ortiz a los dichos de Arturo Vidal por su suplencia en Colo Colo.

Arturo Vidal no ha sido parte del equipo estelar de Colo Colo durante los últimos partidos. El volante comentó esta situación una vez finalizado el encuentro ante Unión La Calera, donde el equipo albo ganó 4-1. El volante buscó explicar que el hecho de haber ingresado desde el banco de suplentes se debió a que viene saliendo de una lesión.

“No es que fui suplente porque hay alguien mejor que yo. Sí físicamente había mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, sólo he entrenado. Entonces igual es difícil meterse. Ya faltando tampoco para que termine el campeonato, así que lo tomo con tranquilidad”, expuso.

“El equipo lo hizo espectacular hoy día y siempre el equipo que gana sigue y ya venían de dos triunfos y eso es lo más importante. Lo más importante que el equipo ya se metió en carrera”, añadió.

Sobre sus compañeros en el centro del campo, consideró que: “Hay muy buenos jugadores. Al principio del año lo dije, no se han dado los resultados, el año no fue tan bueno, pero están los mejores”.

“Hay jugadores que pueden estar en la selección, como lo hace el Vicho (Vicente Pizarro), como la Vieja (Víctor Méndez) también, que estuvo en procesos anteriores. Alarcón también tiene mucha calidad, entonces, Colo Colo en ese sentido está muy fuerte en el mediocampo”, complementó.

La respuesta de Ortiz

En diálogo con TNT Sports, Fernando Ortiz se refirió a la visión del mediocampista. El DT evitó polemizar. “Son opiniones. Cuando hay opiniones hay que escucharlas y respetarlas. Él tendrá su visión”, afirmó.

“Yo a los jugadores no les pongo título. Siempre se requiere de ellos. Si Arturo lo siente de esa manera, es su opinión. Pero nadie tiene asegurada la titularidad. Yo elijo los jugadores el día del partido. Yo no le pongo título al que inicia ni al que tiene la chance de entrar. Yo no pienso de esa manera”, sentenció el estratega.