Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”

Colo Colo consiguió este domingo un valioso triunfo en el estadio Monumental. El Cacique se impuso por 4-1 a Unión La Calera con goles de Lucas Cepeda, Javier Correa, Víctor Méndez y el uruguayo Salomón Rodríguez.

Este resultado además le permite a los albos instalarse en el séptimo lugar de la clasificación con 44 puntos, quedando justo en el corte de la clasificación a la Copa Sudamericana gracias a tener una mejor diferencia de goles que Cobresal (+14 contra +2), por lo que ahora dependen de sí mismos para inscribirse en el torneo continental.

Para este encuentro el técnico Fernando Ortiz realizó una serie de modificaciones. Entre ellas resaltó la ausencia de Esteban Pavez, quien no fue citado para el partido, y la suplencia de Arturo Vidal.

Justamente el Rey comentó esta situación una vez finalizado el encuentro. En zona, el volante explicó que el hecho de haber ingresado desde el banco de suplentes se debió a que viene saliendo de una lesión. “ No es que fui suplente porque hay alguien mejor que yo . Sí físicamente había mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, sólo he entrenado. Entonces igual es difícil meterse. Ya faltando tampoco para que termine el campeonato, así que lo tomo con tranquilidad”, expuso.

También aprovechó la instancia para elogiar a sus compañeros. “El equipo lo hizo espectacular hoy día y siempre el equipo que gana sigue y ya venían de dos triunfos y eso es lo más importante. Lo más importante que el equipo ya se metió en carrera”, afirmó.

Ya refiriéndose a sus compañeros en el centro del campo, consideró que “hay muy buenos jugadores. Al principio del año lo dije, no se han dado los resultados, el año no fue tan bueno, pero están los mejores”.

“Hay jugadores que pueden estar en la selección, como lo hace el Vicho (Vicente Pizarro), como La Vieja (Víctor Felipe Méndez) también, que estuvo en procesos anteriores. Alarcón también tiene mucha calidad, entonces, Colo Colo en ese sentido está muy fuerte en el mediocampo”, profundizó.

La sinceridad de Lucas Cepeda

Una de las figuras del triunfo de Colo Colo contra Unión La Calera fue Lucas Cepeda. El atacante se inscribió en el marcador y creó varias jugadas de peligro.

Tras el duelo, manifestó que “era necesario ganar, tuvimos un parate de 10 días. Mis compañeros se prepararon al máximo mientras yo estuve en Rusia con la Selección. Llegaron de la mejor manera a este partido. Se tomó con seriedad y sabíamos que teníamos que ganar para meternos en puestos de copa. Este es el primer paso y quedan dos finales. Despertamos tarde, pero nunca es tarde para conseguir los objetivos. Colo Colo tiene que clasificar a la Sudamericana y tenemos que ir a El Salvador a buscar esos tres puntos. Estamos peleando con Cobresal“, aseguró en diálogo con TNT Sports.

Por otro lado, defendió el trabajo del exentrenador de los albos, Jorge Almirón, en la primera parte del campeonato.

“Yo soy partidario de que el entrenador no juega. A mí me encantaba la forma de trabajar del profe Jorge, por algo salimos campeones el año pasado. Lamentablemente no se nos dieron los resultados, por distintas circunstancias, pero ya está. Ya dimos vuelta la página. Teníamos que despertar y se nos está dando", cerró.