El largo camino de Salomón Rodríguez para romper su horrenda racha sin goles con Colo Colo por la Liga de Primera

Salomón Rodríguez rompió la mufa con Colo Colo. El delantero uruguayo, que ha sido fuertemente cuestionado por su mal nivel durante la temporada tras llegar como refuerzo estrella, finalmente marcó su primer gol con la camiseta alba en la Liga de Primera.

El charrúa cerró la goleada por 4-1 del Cacique frente a Unión La Calera. Luego de una gran jugada personal de Lucas Cepeda, y un rebote que Sebastián Vegas dejó servido sobre la línea, el ex Godoy Cruz solo tuvo que empujarla para tener su debut goleador en el certamen local. En el festejo, fue abrazado por todos sus compañeros en señal de apoyo.

Y es que la celebración junto a todo el plantel no es para menos, sobre todo si se tiene en cuenta todo el tiempo que pasó para que el oriental anotara por primera vez en el Torneo Nacional. Si bien tenía dos dianas en la fase de grupos de la Copa Chile, nunca había conseguido darle una alegría al público del Cacique en los 15 partidos que disputó a lo largo del año. Hasta hoy.

En total, la horrenda racha sin marcar en la Liga de Primera duró 310 días. El delantero fue presentado de manera oficial el 17 de enero de 2025 (luego de que Blanco y Negro pagara 1,2 millones de dólares al conjunto de Mendoza por el 50% de su pase) y destrabó la artillería, de una vez por todas, este 23 de noviembre.

Sus números generales son 3 goles en 25 duelos, desglosados en 1.056 minutos totales. No tiene asistencias y también registra una expulsión, en el empate 1-1 frente a O’Higgins de Rancagua.