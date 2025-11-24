BLACK SALE $990
    El Colo Colo de Fernando Ortiz se saca las ataduras: golea a La Calera y se mete en zona de Copa Sudamericana

    Haciendo un gran primer tiempo, lo mejor desde que arribó el entrenador argentino, el Cacique terminó superando por 4-1 a los cementeros. Anotaron Cepeda, Correa, Méndez y el uruguayo Rodríguez. El resultado le permite al cuadro popular depender de sí mismo para alcanzar un cupo internacional para 2026.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colo Colo golea a Unión La Calera y se mete en zona de Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

    Salvo una que otra turbulencia, en el segundo tiempo, Colo Colo tuvo una de las actuaciones más convincentes del año. Los primeros 45 minutos fueron lo mejor desde que llegó Fernando Ortiz. El Cacique tenía que ganar para meterse en zona de clasificación para la Copa Sudamericana 2026 y lo hizo con holgura. Superó 4-1 a Unión La Calera, para depender de sí mismo en el afán de asegurar competencia internacional.

    El entrenador argentino de los albos tomó decisiones. Prescindió de Arturo Vidal en la titularidad, mientras que Esteban Pavez ni siquiera fue citado. Apostó por un mediocampo más joven (el trío Méndez-Alarcón-Pizarro) y de mayor dinámica. Además, ante la ausencia del suspendido Claudio Aquino, Ortiz se la jugó con Leandro Hernández, quien también otorga minutos Sub 21.

    Colo Colo comenzó pisando el acelerador. La primera ocasión de gol fue en los 5′, con un cabezazo de Sebastián Vegas que dio en el travesaño. Hasta que en los 7′ se produce la genialidad de Lucas Cepeda, haciendo un gol que rememora las mejores épocas de Arjen Robben. Arranca desde la derecha y se va al centro para perfilarse hacia su zurda, saca un potente remate y bate al portero Jorge Peña, quien quedó petrificado.

    El 1-0 fue el ejemplo de un inicio más que interesante del Cacique, posicionado en campo contrario copando espacios. La Calera estaba aturdida, mirando pasar la pelota. No es obra del azar que los cementeros hayan llegado al partido como el peor elenco de la segunda rueda (menos del 20% de rendimiento). El trabajo de los mediocampistas era clave para la mejoría de los albos, en relación con los juegos anteriores, y Cepeda estaba encendido.

    En los 16′ llegó el 2-0, obra de Javier Correa, cerrando una pulcra acción colectiva. Todo nace de un gran cambio de frente de Tomás Alarcón, que encuentra a un Erick Wiemberg proyectado en ataque y el lateral izquierdo cede atrás para la posición del delantero argentino, quien remata con el arco libre.

    Los buenos momentos de Colo Colo se traducían en algo que parece simple, pero que no siempre es así de automático en los clubes: hambre. En lugar de bajar los decibeles con la ventaja en el marcador, el cuadro blanco mantuvo el ritmo y la superioridad en la cancha. Era el día de los golazos, porque en los 25′ llegó el 3-0 de Víctor Felipe Méndez. El ex Unión Española se saca al arquero, en posición de 9, tras una precisa asistencia de Correa.

    Perfectamente, la cuenta pudo crecer antes del descanso. Tanto Cepeda como Correa tuvieron opciones de frente a la portería calerana, sin embargo no acertaron. Nueve tiros totales, cinco a puerta, registró Colo Colo en el primer tiempo.

    Ese equipo punzante y arrebatado duró 45′ minutos. Ya sea por cansancio, exceso de confianza, virtud del rival u otra razón (o todas), el equipo de Ortiz decayó. La Calera metió tres cambios para el complemento y mostró una faceta más audaz. Colo Colo entró con un cambio menos y eso lo leyó la visita para atreverse y pararse más adelante en la cancha. Uno de los cambios del técnico Martín Cicotello fue Ignacio Mesías. Resultó porque descontó en los 55′.

    Era un llamado de atención para los albos, que aparentaban tener el partido en el bolsillo pero que recibieron una campanada de alerta. Ortiz decidió incluir a Arturo Vidal, en reemplazo del eficiente Tomás Alarcón. También entró Marcos Bolados. Colo Colo tuvo opciones para acrecentar la diferencia, pero sus atacantes no acertaron. La más peligrosa fue un zurdazo de Cepeda al palo, en los 74′.

    A 5′ del final llega el 4-1, anotado por Salomón Rodríguez. En la antepenúltima fecha, el cuestionado uruguayo anotó por primera vez en la Liga de Primera. Empujó la pelota tras un increíble yerro de Bolados, en la línea de meta. Rodríguez ni siquiera esbozó una sonrisa a la hora de convertir. Sus compañeros fueron a abrazarlo.

    Entonces, con su victoria, el Cacique se instala en el séptimo lugar de la tabla con 44 puntos, justo en el corte para acceder a la Sudamericana 2026. Tiene el mismo puntaje que Cobresal, pero con mejor diferencia de gol (+14 contra +2). Precisamente, en la siguiente fecha, los albos visitarán El Salvador. Será un choque directo por un cupo internacional. No estará Vidal, por amarillas.

    Foto: Photosport.

    Ficha de partido

    Colo Colo: F. De Paul; M. Isla (89′, V. Campos), E. Amor, S. Vegas, E. Wiemberg; V. Méndez, T. Alarcón (64′, A. Vidal), V. Pizarro; L. Cepeda, J. Correa (83′, S. Rodríguez) y L. Hernández (64′, M. Bolados). DT: F. Ortiz.

    U. La Calera: J. Peña; C. Díaz, F. Campos, N. Brunet, D. Ulloa; K. Méndez, E. De los Santos (46′, F. Lobos), A. Álvarez (46′, C. Moya), J. Méndez, M. Hiriart (46′, I. Mesías); y S. Sáez (76′, L. Benegas). DT: M. Cicotello.

    Goles: 1-0, 7′, Cepeda, va desde la derecha al centro y saca un potente remate; 2-0, 16′, Correa, define con arco libre tras pase atrás de Wiemberg; 3-0, 25′, Méndez, se saca al arquero y anota tras pase profundo de Correa; 3-1, 55′, Mesías, tiro al primer palo tras acción de Méndez; 4-1, 85′, Rodríguez, empuja el balón en la línea tras increíble yerro de Bolados.

    Árbitro: N. Millas. Amonestó a Vidal (CC); Lobos (ULC).

    Estadio Monumental. Asistieron 30 mil personas, aprox.

    En cursiva, jugadores juveniles.

    Más sobre:Fútbol nacionalLiga de PrimeraColo ColoUnión La CaleraCopa SudamericanaFernando OrtizLucas CepedaSalomón Rodríguez

