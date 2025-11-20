La dura crítica de Iván Zamorano a Esteban Pavez por sus elogios a la UC: “Es reflejo del dolor que siente por no jugar”.

Las palabras de Esteban Pavez sobre Universidad Católica siguen repercutiendo en Colo Colo. “Tengo que ser realista y es así, como dices tú. Para mí, la mejor institución del país es Católica. Lo dije un par de veces y lo vuelvo a decir acá”, indicó el volante del Cacique.

Sus declaraciones generaron ruido interno y externo. En el club, Aníbal Mosa y Fernando Ortiz tomaron distancia del capitán albo. Los históricos del elenco de Macul también lo criticaron. Aunque hubo matices.

Ahora, quien saca la voz es Iván Zamorano. “No sé en qué momento estaba, pero está viviendo un momento muy difícil en Colo Colo, de pasar a ser el capitán indiscutible, a no ser citado, debe doler mucho. Creo que esas palabras vienen un poco al reflejo del dolor que él siente al no jugar, al no tener la capitanía de Colo Colo. Para mí Colo Colo es lejos la mejor institución de Chile, lejos, es el equipo más popular de Chile, entonces yo creo que a veces algunas declaraciones vienen precedidas de algún dolor en el corazón, algún dolor que uno tiene”, lanzó Bam Bam, ante la consulta de El Deportivo.

El exdelantero, quien jugó en el club del Monumental en 2003 y ahí terminó su carrera, enfatiza en su punto. “Más que hablar de picado, yo lo conozco, es un gran chico, a veces algún dolor hace decir cosas que no son la realidad. A mí me gusta siempre escuchar a mi capitán decir que está en la mejor institución del mundo, porque Colo Colo así es. La situación que él está viviendo en Colo Colo viene un poco a reflejar esa declaración”, complementó.

Zamorano no se guardó nada.

Respalda a Ortiz

Por otro lado, el exgoleador respaldó el trabajo de Fernando Ortiz. “Lo conozco hace muchísimo tiempo. Es un tipo muy serio, muy profesional. Es un señor, trabaja muy bien. Le puede hacer muy bien a Colo Colo. Llegó en un momento a lo mejor que el club no estaba en buenas condiciones, pero poquito a poco ha demostrado con crece su valía”, comentó.

“No sé qué es lo que piensa la directiva de Blanco y Negro, no sé qué es lo que piensa su presidente al respecto, pero me parece que desde el punto de vista de hacer un análisis cuando termine el campeonato, se verá si va a tener otra oportunidad o no. Creo que le puede hacer muy bien a Colo Colo, creo que es un tipo que se maneja muy bien, creo que tiene un gran grupo de profesionales”, complementó.

“Cambiando algunas cosas desde el punto de vista de plantel, yo creo que se puede armar algo sumamente interesante para tratar de pelear lo que siempre ha peleado Colo Colo. Este equipo no puede estar lejos de las grandes competiciones a nivel internacional, no puede estar sin ninguna posibilidad de ganar el campeonato a falta de algunas fechas, o sea Colo Colo tiene que volver a ser protagonista, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional”, añadió Zamorano.