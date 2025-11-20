Histórico uruguayo critica el trabajo de Marcelo Bielsa: “Los jugadores lo han manifestado varias veces y sigue todo igual”

La última fecha fina se transformó en ingrata para la selección de Uruguay liderada por Marcelo Bielsa en su rol de seleccionador. La Celeste cerró la última fecha FIFA consiguiendo un escuálido empate sin goles contra México y terminó siendo goleado por Estados Unidos por 5-1.

Una situación que genera preocupación en tierras charrúas pensando en los próximos desafíos de la selección en el Mundial de Norteamérica 2026.

Es más, justo después de la igualdad, el exseleccionado Egidio Arévalo Ríos ya cuestionaba el trabajo del rosarino, acusando que sobreexigía a los futbolistas que acababan con un mayor desgaste físico.

“Esperemos que exista más dáalogo. Que los jugadores cuando sientan algo lo manifiesten y que el cuerpo técnico se haga responsable y pueda bajar las cargas de los entrenamientos”, acusó en conversación con Carve Deportiva.

“No hay tanto diálogo para que puedan bajar las cargas de entrenamiento, los jugadores lo han manifestado varias veces y sigue todo de la misma forma. Vi muchos futbolistas cargados físicamente, es más, está el caso de Seba Cáceres que se lesionó y no pudo ser partícipe de ninguno de los dos partidos”, argumentó el ex campeón de América en 2011.

“Esto es un juego de conjunto, tienen que estar todos en el mismo carril para que la selección llegue a pleno siempre a cada partido y no tener a varios jugadores cansados como se ve”, continuó.

De hecho, expuso que en el partido contra México “faltó mucho volumen de juego”, acusando como motivo al desgaste físico que tenían los seleccionados: “Se vio que querían jugar y no se podía por el cansancio”.

Para Arévalo Ríos, esto se originó después de la llegada de Marcelo Bielsa como DT, pues “al comienzo todos se quieren mostrar, tratan de agarrar rápido la idea del entrenador y quizás no tenían tanto entrenamiento exigente como pueden tener hoy”.

“Llegaban mejor físicamente, arrollaban a las selecciones rivales, se creaban muchas situaciones y se convertían goles”, apuntó.

Claro que ahora “el equipo llega en cuentagotas a generar situaciones ofensivas y ni que hablar de hacer goles, nos está constando eso”.

“Esperemos que todo cambié, que para el próximo año la selección llegue a pleno para el próximo Mundial. Si esto sigue así se van a resentir muchos jugadores y después dirán que los futbolistas no quieren jugar o que se pasan lesionados”, insistió.

Buscando un cambio

Ante esta situación, el Cacha propuso como solución “ver lo que hacen cada día, ya que además vienen de mucha competencia en sus equipos, habría que manejar las cargas para que lleguen a pleno a defender a su país”.

“Hay que pensar que vamos a ser protagonistas, que Uruguay llegara a las instancias finales, para eso hay que respaldar a esta selección y proyecto. Pero sí digo que debe haber mucha comunicación entre jugadores y cuerpo técnico para que lleguen a pleno. Falta una charla muy profunda con el entrenador”, cerró Arévalo Ríos.