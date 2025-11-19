El día en que el líder de Oasis celebró un título del Manchester City abriendo un bar en Santiago en plena mañana

Noel y Liam Gallagher son, sin lugar a dudas, los hinchas más famosos del Manchester City. Los hermanos que encabezan a Oasis, la banda que se presentará este miércoles en el Estadio Nacional, han dado probadas muestras de una devoción eterna, que no solo conoció los momentos más felices de los Ciudadanos: en rigor, también soportaron una extensa sequía de títulos. El club celeste estuvo 44 años sin saber de títulos.

El día en que la escuadra que entonces dirigía Roberto Mancini rompió la maldición, en un partido ante el Queens Park Rangers, en un partido que recobró vigencia por las acusaciones de favorecer deliberadamente a los Citizens, Noel estaba en Chile.

Ese 13 de mayo, Gallagher se las tuvo que ingeniar para poder ver en vivo el encuentro que terminaría dándole al club de sus amores la tercera estrella la Premier League en su historia. Su equipo se abocó a una singular tarea: encontrar un espacio que les permitiera seguir el encuentro, que se jugó en plena mañana chilena.

La ‘producción’ escogió el Barbazul, ubicado en Tobalaba y Carmen Sylva, en Providencia. "Son las 10 de la mañana en Santiago de Chile, el dueño del bar ha aceptado abrir el pub (…) Necesitamos una victoria hoy para ganar la liga luego de 44 años, y si no ganamos, estaré contento de estar a miles de kilómetros de casa”, relató el propio Noel, en un video que tardó poco en viralizarse a través de sitios de seguidores del City.

En el registro se podían observar las distintas expresiones que fueron recorriendo el rostro del artista durante el desarrollo de un partido en que la escuadra de Mancini alcanzó a estar en desventaja por 2-1. El duelo terminó favoreciéndola por 3-2, gracias a un gol de Sergio ‘Kun’ Agüero que hoy tiene características de mítico, lo que desató la natural alegría del músico.

Emoción pura

Por la noche, Gallagher se presentó en el Teatro Caupolicán con High Flying Birds, la banda con la que trabajó durante la separación de Oasis.

En esa jornada recordó el tormentoso encuentro. “Llegamos a Santiago y un amigo nuestro abrió su bar temprano para que pudiéramos verlo. Empezó con tensión, luego pasó de la tensión a la euforia y luego volvió a la tensión. Parecía que el QPR llevaba toda la vida en ventaja y el ambiente era muy sombrío”, dijo a BBC.

También intentó reflejar las emociones que experimentó después de los decisivos goles de Edin Dzeko y Agüero. “Justo antes de que marcáramos pensé: ‘Lo necesitamos ahora, si vamos a hacerlo, tiene que ser ahora’. Cuando Dzeko marcó, no sé qué pasó después, pero hubo muchos insultos”, resumió por la conquista del bosnio.

Más expresivo fue en la definición de los instantes posteriores a la conquista del transandino. “Mi amigo intentó arrancar la televisión de la pared. Yo dije muchas palabrotas y luego lloré como un niño, porque nunca había visto nada igual. Fue alucinante”, graficó.

La cumbre con Maradona

En 1998, Noel y su hermano Liam se habían dado un gusto que cualquier futbolero habría deseado: compartir en un bar con Diego Maradona. El sitio transandino TyC Sports recuerda que ambos se relajaban en el local cuando vieron ingresar a un grupo de personas. Entre ellas figuraba el astro transadino.

“Había subido las escaleras con un montón de locos y varias mujeres de la noche.Lo vemos y preguntamos: ‘¿Podemos subir al cuarto y encontrarnos con él?’ Nuestro intérprete nos respondió: ‘Muy bien, déjenme ver qué puedo hacer…’”, recordó el menor de los Gallagher.

El encuentro no fue todo lo amigable que esperaban. “Subimos y había un montón de actividad. Maradona estaba en el medio haciendo trucos de fútbol con la tapa de una botella, sudando como loco…”, relató .“La cosa estaba un poco caliente y dijimos: ‘ Nos tomamos una foto rápido y nos vamos bien a la mierda’ ”, recordó.

A través de un intérprete, los hermanos Gallagher recibieron una advertencia que no se atrevieron a desoír: "Me dijo que les dijera que si se van con alguna de estas mujeres, les va a disparar”.