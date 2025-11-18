Escándalo en Inglaterra: árbitro habla de conspiración en uno de los títulos de Manchester City en la Premier League

Sergio Agüero anotó el gol de la polémica ante QPR, que dio al City el título en 2012. FOTO: Premier League.

El 13 de mayo de 2012 es un día marcado en el corazón de los hinchas del Manchester City. Después de 44 años, el equipo celeste volvió a ganar el título en la máxima categoría después de vencer con remontada, por 3-2, al Queens Park Rangers.

En la última fecha, Manchester United era provisionalmente el campeón tras haber ganado su partido ante Sunderland, un par de días antes. Ambos rivales llegaban con la misma cantidad de puntos, pero una mejor diferencia de gol para los Ciudadanos.

En los 90 minutos de su encuentro, el City caía por 2-1 ante el QPR. Pero en los descuentos lograron remontar y acabaron con una espectacular victoria de 3-2 gracias al mítico gol del Sergio Kun Agüero, cifra que desató la locura en el Etihad Stadium, ya que terminó dando el título de la Premier League al equipo que en ese entonces era dirigido por Roberto Mancini.

En 2022, el exdelantero de Manchester United Wayne Rooney ya había instalado serias dudas sobre el desenlace del juego del archirrival, el mismo que arrebató el título a los Diablos Rojos.

“Paddy Kenny (arquero del QPR) pudo haberlo hecho mejor en alguno de los goles. El City anota el segundo gol y QPR les devuelve la pelota. Eso nunca fue puesto en duda, es algo que yo encuentro extraño. Además, Djibril Cissé celebrando después del partido con los jugadores del City, eso también fue raro”, declaró Rooney al diario The Sun.

Más sospechas

Ahora fue el exárbitro inglés Mike Dean quien se refirió al polémico encuentro. Es más, el británico respaldó la teoría de la conspiración del exjugador de Manchester United, deslizó que los jugadores del equipo de Londres se dejaron remontar de manera deliberada.

“El City anotó el 2-2 y el QPR simplemente devolvió el balón a su rival inmediatamente. Nosotros nos quedamos como: ‘Qué está pasando aquí? ¿Por qué devuelven el balón tan rápido?’”, aseguró Dean en una entrevista a The Overlap Fan Debate.

Incluso, el exárbitro internacional fue un poco más allá en sus apreciaciones. En medio de su relato, involucró al resto del cuerpo referil designado para el duelo que definió el título.

“Neil Swarbick, el cuarto árbitro, dijo: ‘Estén atentos, algo va a pasar’. Se veía venir, era evidente… Lo más extraño fue que, una vez el QPR supo que estaba salvado (del descenso), Jamie Mackie (delantero del equipo) estaba en el campo celebrando mientras el partido seguía”, explicó el exjuez británico.

Otro de los argumentos que alimentan la teoría es que el equipo capitalino contaba ese día con tres exjugadores del City en sus filas: Nedum Onuoha, Wright-Phillips y Joey Barton, este último, además, fue expulsado en el minuto 55 del mismo encuentro. Asimismo, el diario Daily Mail encontró imágenes del reinicio del partido tras el empate de Dzeko, en las que se ve perfectamente cómo se quitan el balón de encima.