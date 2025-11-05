La sorprendente respuesta de Erling Haaland tras ser comparado con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Erling Haaland ha tenido un espectacular comienzo de temporada con Manchester City y la selección de Noruega. En solo tres meses y unos pocos días, el atacante nórdico suma 26 goles en 16 partidos y agranda su leyenda, con solo 25 años.

Números que salen a relucir en la previa del duelo por la Champions League ante Borussia Dortmund, el club alemán que lo traspasó a la escuadra británica. A la fecha, suma 327 conquistas, escenario en el que las comparaciones con otros referentes del fútbol mundial saltan, al menos, de manera espontánea.

Acumula 98 goles en 107 partidos por la Premier League, está cerca de convertirse en el jugador más rápido en alcanzar los cien goles en la máxima categoría del fútbol inglés. El excapitán de Inglaterra, Alan Shearer, estableció esa marca en 124 partidos y lidera la clasificación histórica de la liga con 260.

El histórico delantero británico (jugó en Southampton, Blackburn Rovers y Newcastle United), dijo el mes pasado que Haaland tiene una “brillante oportunidad de batir esa marca”.

Pero cuando se le preguntó a Haaland, este respondió: “¿Qué récord?... Sin ánimo de parecer arrogante… estoy bien, pero no pienso en esto. No conozco ningún récord en particular, pero sí el suyo (el de Shearer en la Premier League). De nuevo, no es algo en lo que pueda pensar”.

Además, advirtió que “lo último que me preocupa es pensar en récords que puedo batir; intento ayudar al equipo a ganar partidos de fútbol. Ese es mi trabajo y ese es mi principal objetivo. Sé que es aburrido, ustedes quieren que diga todo lo contrario, pero no es así. Tengo que ignorar esas marcas”.

Haaland también ha marcado 53 goles en tan solo 51 partidos de la Liga de Campeones, convirtiéndose en el jugador más rápido en alcanzar la marca de los cincuenta goles.

Ganó la máxima competición europea de clubes en su primera temporada con el City, ayudando al equipo a completar el triplete de Premier League, FA Cup y Liga de Campeones.

“Soy la misma persona des siempre, nada ha cambiado. En algunas situaciones sigo siendo el mismo chico. Soy noruego y no debería creerme superior solo porque marco goles. Simplemente soy Erling y eso nunca cambiará.”

Haaland también está a punto de ayudar a Noruega a alcanzar su primera clasificación al Mundial desde 1998. Una lejana fecha que, según las palabras del nórdico fue “dos años antes de que yo naciera”.

“Llevo mucho tiempo diciendo esto: mi objetivo es llevar a Noruega a un Mundial y a una Eurocopa. Este es mi meta principal de mi carrera y ahora tengo una buena oportunidad para lograrlo, así que se trata de aprovechar las oportunidades”.

Lejos de los ídolos

Pese a la cantidad de goles, el noruego todavía muy lejos de los números de los máximos referentes del fútbol en los últimos 20 años. En ese sentido, Haaland restó importancia a las semejanzas entre su carrera y la de los grandes del fútbol moderno Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, tras decir que “nadie” se acercará a sus récords goleadores.

El argentino de 38 años ha marcado un total de 892 goles, mientras que el carismático portugués, quien ya llegó a las cuatro décadas de edad, acumula 952 conquistas y aspira a alcanzar los 1.000 en su exitosa carrera.

Consultado si se veía a sí mismo al nivel de ese distinguido dúo, Haaland respondió: “no, en absoluto. Estoy muy lejos de ellos. Nadie puede acercarse a ellos dos, de ninguna manera”.

Una reacción que tenía un contexto. Respuesta que se produjo después de que el DT Josep Guardiola elogiara las capacidades del noruego tras el reciente doblete conseguido frente al Bournemouth por la Premier League de Inglaterra.

“Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme. Sólo tienes que ver sus números. La diferencia es que Messi y Cristiano lo hicieron durante 15 años, pero Erling tiene ese nivel. Cuando le pega a la pelota transmite una seguridad de que anotará”, afirmó Pep.