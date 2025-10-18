Con un Erling Haaland indomable: Manchester City se enciende en la Premier League con una victoria ante Everton

Volvió la Premier League y, con ello, retornan las victorias del Manchester City. En la octava fecha del certamen inglés, los Citizens lograron un trabajado triunfo por 2-0 ante el Everton, que no pudo contar con Jack Grealish.

En contraparte, el que sí pudo estar sobre el terreno de juego y que acabó sobresaliendo, fue Erling Haaland, que anotó un doblete e instaló a los mancunianos en la pelea por el título.

El goleador no falla

Pese a contar con un claro favoritismo en la previa, el receso por la fecha FIFA de octubre pareció afectar a los Ciudadanos en el Etihad Stadium. Los dirigidos por Pep Guardiola exhibieron un letargo durante la primera mitad, generando pocas ocasiones de gol y mostrando un circuito de juego que necesitaba aceitarse con el correr de los minutos.

El Everton, por su parte, aprovechaba esta situación. Los de Merseyside estaban a gusto con la posibilidad de adentrarse en los espacios que dejaban los locales en el fondo. Así, el senegalés Ilman Ndiaye causó varios estragos, exigiendo al portero Gianluigi Donnarumma a protagonizar notables contenciones bajo los tres postes.

Sin embargo, aquellos primeros 45 minutos fueron un llamado de atención para que los mancunianos despertaran a contar del complemento. Conscientes de la posibilidad latente de acercarse al líder Arsenal, el City mostró una cara totalmente distinta y saltó a la cancha con una nueva disposición.

El encargado de comandar este renacer fue Erling Haaland. El delantero, que venía de brillar con la Selección de Noruega en las Eliminatorias Europeas, volvió a dar cuenta de su espectacular estado de forma de cara a la portería. El nórdico marcó los dos goles del encuentro, con un cabezazo furioso a los 58′ y un zurdazo rasante a los 63′.

Estas dos cifras se suman a la impresionante marca que Haaland ya acumula en el arranque de esta temporada. El ex Borussia Dortmund posee 23 goles y tres asistencias en 13 compromisos disputados, contando clubes y selección. Imparable.

En ese contexto, el aporte del noruego en la victoria permite que el City iguale al Arsenal en puntaje, con 16 unidades. Eso sí, los Gunners todavían deben jugar su duelo de esta jornada, frente al Fulham.