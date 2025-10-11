SUSCRÍBETE
El Deportivo

Erling Haaland acerca a Noruega al Mundial con una goleada ante Israel en las Eliminatorias Europeas

El delantero del Manchester City marcó un triplete para que los nórdicos vencieran por 5-0 al conjunto israelí y se aseguraran otra fecha como líderes absolutos del Grupo I.

Vicente GonzálezPor 
Vicente González
Erling Haaland comandó la goleada de Noruega ante Israel.

El sueño de la Selección de Noruega por volver a la Copa del Mundo está cada vez más cerca. De la mano de un inspirado Erling Haaland, el combinado nórdico goleó por 5-0 a Israel y se aseguró por una fecha más como líder en solitario del Grupo I, desplazando a Italia al segundo lugar y a un inminente repechaje.

El delantero del Manchester City tuvo una jornada de contrastes que, a la larga, terminó siendo positiva para él. En primer lugar, el atacante partió errando un penal en doble oportunidad, luego de que el arquero se adelantara en la ejecución inicial.

Este fallo, lejos de condicionarlo, fue un aliciente para incrementar sus ganas de romper la red. Y es que tras la apertura de la cuenta a raíz de un tanto en contra de Anan Khalaily (18′), el delantero de los ciudadanos no tardó: aprovechó un contraataque y estableció el primero en su registro personal (27′).

Seguido de aquello, otro autogol de Idan Nachmias (28′) elevó el marcador a favor de los locales, que seguirían machacando durante el complemento. A partir de ahí, Haaland, con un apetito voraz, marcó el cuarto y quinto tanto con cabezazos letales (63′ y 72′), inscribiendo un nuevo triplete en su impresionante carrera goleadora.

De esta manera, Noruega alcanzó los 18 puntos en su zona, es decir, acumula canasta perfecta en estas Eliminatorias Europeas. Le sacó nueve unidades de diferencia a la Azzurra, que todavía tiene dos partidos menos. Solo les basta una victoria más para asegurar el boleto a Norteamérica 2026, materializando el regreso a un Mundial luego de 28 años de ausencia.

Más sobre:Selección de NoruegaErling HaalandSelección de IsraelEliminatorias europeasEliminatorias UEFAUEFA

