SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Con cinco goles de Haaland: Noruega le mete 11 a Moldavia y está cada vez más cerca de volver a la Copa del Mundo

El cuadro nórdico le dio una paliza a su rival, con un expresivo 11-1, de la mano del artillero del Manchester City. La selección noruega no juega un Mundial desde Francia 1998. Por su parte, Cristiano Ronaldo anotó para Portugal y sumó un nuevo hito para su carrera.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Erling Haaland anotó cinco goles en la aplastante victoria de Noruega sobre Moldavia.

Este martes continuaron las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026. La UEFA todavía no tiene clasificados para la cita planetaria a realizarse en Norteamérica, sin embargo son varios los elencos que tienen encaminado el proceso para timbrar el pasaje. Uno de ellos es Noruega. Con una gran generación de futbolistas, el cuadro nórdico está cada vez más cerca de retornar a la Copa del Mundo. Aplastaron a Moldavia con un expresivo 11-1, para liderar con holgura el grupo I de las Clasificatorias.

Teniendo un delantero del tonelaje de Erling Haaland, es un plus para los noruegos, que no juegan un Mundial desde Francia 1998, cuando compartieron zona con Brasil. Precisamente, el artillero del Manchester City fue la figura del partido, anotando nada menos que cinco goles. El exjugador del Borussia Dortmund apareció en los 11′, 36′, 43′, 52′ y 83′, respectivamente, en el marcador. Además, sumó dos asistencias, para coronar un partido impecable, independiente a la debilidad del adversario.

Haaland lleva nueve goles en cinco partidos disputados por Eliminatorias, mientras que el registro en su selección es aún más increíble: 48 anotaciones en 45 encuentros. El Androide se ha acostumbrado a registrar más tantos que partidos durante su carrera. Por su parte, Thelo Aasgaard aportó con cuatro goles (67′, 76′, 79′, y 90′+1). Los otros tantos de la victoria noruega fueron de Felix Horn Myhre (6′) y Martin Odegaard (45′+1). El volante del Arsenal es otra de las figuras que tiene el combinado.

Hasta la fecha, el cuadro que dirige Stale Solbakken tiene un andar impecable en las Clasificatorias: 15 puntos en cinco partidos, con 24 goles a favor y tres en contra. Está muy cerca de lograr su retorno a un Mundial. Cabe señalar que en Europa, los primeros de cada grupo van directo a Norteamérica 2026, mientras que los segundos pasan a un repechaje. Hoy, el escolta de los noruegos es Italia, con nueve puntos. El lunes, la Azzurri le ganó un duelo increíble a Israel por 5-4.

Otra marca para Cristiano

En otro de los partidos importantes de la jornada, Portugal logró un triunfo importante como visitante, 3-2 sobre Hungría. El hito de este compromiso fue, una vez más, de Cristiano Ronaldo. El inoxidable astro luso convirtió para su elenco, con un lanzamiento penal en el minuto 58, concretando su 39° gol por Eliminatorias en 49 encuentros. De esta manera, igualó al guatemalteco Carlos Ruiz, más conocido como el Pescadito, como el máximo anotador en Clasificatorias Mundialistas. Portugal encabeza el grupo F con seis unidades.

El que está a un paso de sacar su boleto al Mundial es Inglaterra. Visitando el “infierno” de Belgrado, golearon por 5-0 a Serbia y dejaron prácticamente sellada su clasificación, la que deberán refrendar en la fecha FIFA de octubre. Los goles británicos fueron de Harry Kane (33′), Noni Madueke (35′), Ezri Konsa (52′), Marc Guéhi (74′) y Marcus Rashford, de penal (90′). Los de Thomas Tuchel lideran el grupo K con 15 puntos en cinco partidos, 13 goles a favor y cero en contra.

A su vez, Francia superó por 2-1 a Islandia, en París, para encabezar la zona D con seis unidades. Los galos comenzaron perdiendo, pero remontaron con los tantos de Kylian Mbappé (45′) y Bradley Barcola (62′).

Lee también:

Más sobre:Fútbol internacionalEliminatorias 2026NoruegaErling HaalandMoldaviaEliminatorias EuropeasMundial 2026PortugalCristiano Ronaldo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte Suprema de Estados Unidos acepta revisar legalidad de aranceles impuestos por Trump

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

Declaran alerta roja en Paihuano por incendio forestal cercano a sector poblado: se emite alerta SAE

Gerente general de ILC: “Nos relacionamos con una de cada tres personas que tienen más de 60 años en Chile”

La Casa Blanca sobre la posible condena de Bolsonaro: Trump “no tiene miedo de usar el poder militar para proteger la libertad de expresión”

Encuentran cuerpo sin vida en ribera del río Mapocho: GOPE realizó procedimiento en el lugar

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

5.
Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Declaran alerta roja en Paihuano por incendio forestal cercano a sector poblado: se emite alerta SAE
Chile

Declaran alerta roja en Paihuano por incendio forestal cercano a sector poblado: se emite alerta SAE

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Encuentran cuerpo sin vida en ribera del río Mapocho: GOPE realizó procedimiento en el lugar

Corte Suprema de Estados Unidos acepta revisar legalidad de aranceles impuestos por Trump
Negocios

Corte Suprema de Estados Unidos acepta revisar legalidad de aranceles impuestos por Trump

Gerente general de ILC: “Nos relacionamos con una de cada tres personas que tienen más de 60 años en Chile”

Banco Central mantiene tasa de interés y anticipa mayor cautela para concretar nuevos recortes

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Tendencias

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias

En vivo: Venezuela y Bolivia buscan quedarse con el repechaje para el Mundial 2026

Con un debut: revisa la formación de la Roja de Córdova para recibir al Uruguay de Bielsa en el cierre de las Eliminatorias

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Cultura y entretención

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara

La Casa Blanca sobre la posible condena de Bolsonaro: Trump “no tiene miedo de usar el poder militar para proteger la libertad de expresión”
Mundo

La Casa Blanca sobre la posible condena de Bolsonaro: Trump “no tiene miedo de usar el poder militar para proteger la libertad de expresión”

Corte Suprema de Brasil comienza a deliberar sobre la posible condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El primer ministro de Nepal renunció tras mortales protestas contra la prohibición de redes sociales

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo