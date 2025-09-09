Con cinco goles de Haaland: Noruega le mete 11 a Moldavia y está cada vez más cerca de volver a la Copa del Mundo

Este martes continuaron las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026. La UEFA todavía no tiene clasificados para la cita planetaria a realizarse en Norteamérica, sin embargo son varios los elencos que tienen encaminado el proceso para timbrar el pasaje. Uno de ellos es Noruega. Con una gran generación de futbolistas, el cuadro nórdico está cada vez más cerca de retornar a la Copa del Mundo. Aplastaron a Moldavia con un expresivo 11-1, para liderar con holgura el grupo I de las Clasificatorias.

Teniendo un delantero del tonelaje de Erling Haaland, es un plus para los noruegos, que no juegan un Mundial desde Francia 1998, cuando compartieron zona con Brasil. Precisamente, el artillero del Manchester City fue la figura del partido, anotando nada menos que cinco goles. El exjugador del Borussia Dortmund apareció en los 11′, 36′, 43′, 52′ y 83′, respectivamente, en el marcador. Además, sumó dos asistencias, para coronar un partido impecable, independiente a la debilidad del adversario.

Haaland lleva nueve goles en cinco partidos disputados por Eliminatorias, mientras que el registro en su selección es aún más increíble: 48 anotaciones en 45 encuentros. El Androide se ha acostumbrado a registrar más tantos que partidos durante su carrera. Por su parte, Thelo Aasgaard aportó con cuatro goles (67′, 76′, 79′, y 90′+1). Los otros tantos de la victoria noruega fueron de Felix Horn Myhre (6′) y Martin Odegaard (45′+1). El volante del Arsenal es otra de las figuras que tiene el combinado.

Hasta la fecha, el cuadro que dirige Stale Solbakken tiene un andar impecable en las Clasificatorias: 15 puntos en cinco partidos, con 24 goles a favor y tres en contra. Está muy cerca de lograr su retorno a un Mundial. Cabe señalar que en Europa, los primeros de cada grupo van directo a Norteamérica 2026, mientras que los segundos pasan a un repechaje. Hoy, el escolta de los noruegos es Italia, con nueve puntos. El lunes, la Azzurri le ganó un duelo increíble a Israel por 5-4.

Otra marca para Cristiano

En otro de los partidos importantes de la jornada, Portugal logró un triunfo importante como visitante, 3-2 sobre Hungría. El hito de este compromiso fue, una vez más, de Cristiano Ronaldo. El inoxidable astro luso convirtió para su elenco, con un lanzamiento penal en el minuto 58, concretando su 39° gol por Eliminatorias en 49 encuentros. De esta manera, igualó al guatemalteco Carlos Ruiz, más conocido como el Pescadito, como el máximo anotador en Clasificatorias Mundialistas. Portugal encabeza el grupo F con seis unidades.

El que está a un paso de sacar su boleto al Mundial es Inglaterra. Visitando el “infierno” de Belgrado, golearon por 5-0 a Serbia y dejaron prácticamente sellada su clasificación, la que deberán refrendar en la fecha FIFA de octubre. Los goles británicos fueron de Harry Kane (33′), Noni Madueke (35′), Ezri Konsa (52′), Marc Guéhi (74′) y Marcus Rashford, de penal (90′). Los de Thomas Tuchel lideran el grupo K con 15 puntos en cinco partidos, 13 goles a favor y cero en contra.

A su vez, Francia superó por 2-1 a Islandia, en París, para encabezar la zona D con seis unidades. Los galos comenzaron perdiendo, pero remontaron con los tantos de Kylian Mbappé (45′) y Bradley Barcola (62′).