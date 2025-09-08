SUSCRÍBETE
El Deportivo

Eliminatorias europeas: selección de Italia salva el honor en los descuentos para imponerse a Israel

El equipo que hoy dirige Gennaro Gattuso goleó 5-4 a la escuadra de Medio Oriente con un gol de Sandro Tonalli en tiempo agregado. La Azzurra aún es segunda del Grupo I tras la sorprendente Noruega.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
La selección de Italia se impuso a Israel en los descuentos. FOTO: X @Azzurri.

Italia no logra despegar en las eliminatorias europeas para la Copa del Mundo. Ni siquiera la llegada de Gennaro Gattuso a la banca de la Nazionale ha podido dar equilibrio al equipo, a pesar de los dos triunfos consecutivos para el extécnico y exjugador del Milan.

El debut de Rino estuvo lleno de gloria después de atropellar a la débil Estonia, el viernes pasado, por un expresivo 5-0. Sin embargo, la visita a Israel -partido disputado en Hungría- representaba un desafío mayor.

Así se lo saber la selección de Medio Oriente después de ponerse en ventaja a los 16’, tras el autogol de Manuel Locatelli. Los europeos consiguieron el empate parcial con gol de Moise Kean (40’), pero los israelitas se pusieron nuevamente en ventaja con conquista de Dor Peretz (52’).

Kean puso el 2-2 a los 54’ y Matteo Politano puso la ventaja de 3-2, a los 58’. Todo parecía tranquilo cuando Giacomo Raspadori lograba el 4-2 para los peninsulares, a nueve del final.

Sin embargo, los fantasmas de un nuevo fracaso eliminatorio asomaron con el 4-4 tras autogol de Alessandro Bastoni (87’) y una nueva diana de Peretz (89’). En el primer minuto de descuento, Sandro Tonalli consiguió la victoria final de 5-4.

Con este resultado, la Azzurra se mantiene en el segundo puesto del Grupo I con 9 puntos en cuatro partidos, tres menos que Noruega, escuadra que goleó 3-0 a los itálicos, en la primera fecha.

El resto de los partidos

En el Grupo B, Kosovo se impuso 2-0 a Suecia y Suiza goleó 3-0 a Eslovenia, zona que dominan los helvéticos con 6 puntos en dos partidos. En el C, Escocia venció 2-0 en Bielorrusia y Dinamarca atropelló 3-0 en Grecia para que ambos ganadores queden líderes con 4 puntos.

En el L, Islas Feroe se impuso por la mínima en Gibraltar, mientras que el puntero Croacia goleó 4-0 a Montenegro.

Más sobre:FútbolEliminatorias EuropeasSelección de ItaliaSelección de Israel

