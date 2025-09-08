SUSCRÍBETE
El Deportivo

Turner mira de reojo: crece la tensión entre la U, Colo Colo y la ANFP por la Supercopa

A falta de una visita inspectiva al Santa Laura, que se realizará este martes, la final está encaminada a disputarse el 14 de septiembre, pese a la negativa azul. Este lunes se refirió al cotejo el delegado presidencial de la Región Metropolitana.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Turner mira de reojo: crece la tensión entre la U, Colo Colo y la ANFP por la Supercopa. JAVIER VERGARA/PHOTOSPORT

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está encaminada a llevarse este domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura. El Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, entregó un mensaje de tranquilidad. “Hasta ahora están las condiciones”, señaló. Aunque advirtió que la decisión definitiva dependerá de una inspección técnica al recinto, prevista entre martes y miércoles de esta semana.

Pese a este visto bueno preliminar, la tensión entre los clubes se mantiene. La U debe jugar ante Alianza Lima el 18 de septiembre en Perú, por la Copa Sudamericana, apenas cuatro días después de la Supercopa, lo que ha llevado a la directiva azul a considerar la opción de disputar el partido con juveniles, para no comprometer a sus titulares.

“Se lo dije personalmente a la gente de la liga, a Yamal Rajab y se lo dije también personalmente al secretario ejecutivo, Jorge Yunge, y esto fue antes de que pasara todo lo de la situación en Argentina, que si nos iba bien en esta llave con Independiente y avanzábamos a los cuartos de final, nosotros no estábamos por jugar la Supercopa”, comentó Michael Clark.

En la U reiteran que no están las condiciones para jugar el cotejo. Más allá de que acusan a que un partido de tal magnitud puede afectar de cara al duelo del próximo jueves, frente a Alianza Lima, por la Copa Sudamericana, repiten que las construcciones alrededor del estadio Santa Laura no permiten que se lleve adelante el partido por seguridad. En el sector hay cuatro hoyos, de siete metros, de los cuales solo dos serán cubiertos. Estos mismos antecedentes obligaron a suspender el duelo que midió a Universidad Católica frente a Ñublense, por la Liga de Primera.

Entre los argumentos de la U también se encuentra la negativa del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, de recibir el partido, pero por sobre todo las alertas que levantó recientemente el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. “Yo me comprometí a evaluar esa situación en lo que respecta al Ministerio de Seguridad.Lo que sí le puedo decir es que un estadio que se encuentra en obras no puede tener un partido de fútbol”, anticipó el secretario de Estado.

En la ANFP y en TNT Sports siguen de cerca la situación, conscientes de que una suspensión afectaría la logística, la venta de entradas y la programación televisiva, además de tensar aún más las relaciones financieras entre los clubes y el canal. La idea de postergar el partido ha chocado con estos intereses y, hasta ahora, la organización insiste en que la fecha se mantenga.

El trofeo de la Supercopa. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Colo Colo, por su parte, ha expresado su molestia ante la amenaza de enfrentar la Supercopa con un equipo juvenil. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, calificó la postura de la U como “una vergüenza” y defendió que el duelo se dispute como corresponde. Según el empresario, la prioridad debe ser cumplir con el calendario establecido, más allá de cualquier inconveniente logístico o de calendario que puedan presentar los rivales.

“Ellos tienen que presentarse y jugar. Cuando hemos querido correr partidos, no lo han hecho y hemos ido a jugar. Creo que es una situación que se debería haber jugado en enero. Lo más importante es colocar la voluntad para que el partido se pueda jugar”, dijo Mosa.

La situación ha generado un cruce de declaraciones entre los presidentes de los clubes y la ANFP. Pablo Milad, timonel del fútbol chileno, sostuvo que la fecha fijada para el 14 de septiembre surgió tras largas negociaciones y consenso con las autoridades, y que el partido debe jugarse. “Hay motivos de toda índole, no es lo correcto analizarlo punto a punto hoy. Pero sí hubo complicaciones para llegar a esta fecha, se logró esta fecha, hay un consenso con la autoridad que es fundamental, y ahora se tiene que jugar”, señaló el curicano.

