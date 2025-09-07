“No sé cuáles eran sus intenciones...”: Sammis Reyes rompe el silencio y responde al ninguneo de Claudio Bravo

Sammis Reyes alza la voz. El exjugador de fútbol americano decidió romper el silencio luego del comentado ninguneo que sufrió por parte de Claudio Bravo a mitad de semana. El excapitán de la Roja sorprendió con un comentario en redes sociales, que luego borró, en el que le bajaba el perfil a los méritos del oriundo de Talcahuano por su paso en la NFL.

“Tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación”, escribió de entrada el arquero. Sus palabras no quedaban ahí. “Las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún, cuando lo llevan con naturalidad y sin aspavientos”, añadía el bicampeón de la Copa América.

La consideración más punzante vino al momento de definir qué entiende por esfuerzo. “El mensaje del esfuerzo en el deportista no es real, cualquier persona que haga actividad física de por sí ya está haciendo un esfuerzo, van de la mano de forma natural”, categorizó Bravo. En ese sentido, sostenía que el verdadero sacrificio está lejos de las canchas y gimnasios de élite. “Esfuerzo está en personas que pasan frío, que no descansan, que no tienen cómo movilizarse para ir a sus trabajos, que no ven a sus hijos en todo el día para poder llevarles el sustento al hogar, personas o familias que viven con un sueldo mínimo”, escribió.

La conclusión era aún más potente. “El esfuerzo real está en las calles, en las cosas cotidianas. En la alta competencia deportiva el esfuerzo es algo natural, muy fácil de llevar”, puntualizó el exfutbolista.

El polémico comentario de Claudio Bravo sobre Sammis Reyes.

La respuesta de Reyes

Ahora, Reyes da su consideración de los dichos. “Yo llegué a jugar fútbol americano en Estados Unidos. Me siento muy orgulloso de haber representado a todo un país en la NFL y de no haberme fallado a mí, di lo mejor que tenía dentro de mí, estanque y me puedo morir tranquilo”, señaló al medio LUN.

Luego se refirió específicamente a las palabras de Bravo. “No sé si él habrá sido sacado de contexto o realmente cuáles eran sus intenciones, pero yo creo que es difícil medir cosas. Por ejemplo, en el fútbol, en Chile, hay muchos equipos, si te va mal en uno, te cambias a otro”, dijo.

En esa línea, el también exbasquetbolista explicó las diferencias entre las disciplinas. “En la NFL es un monopolio, solo hay 32 equipos y en cada equipo hay dos o tres jugadores de mi posición. Esos son todos los espacios que existen en el mundo. Y no cualquiera llega ahí”, comentó.

Pese a las diferencias, Reyes tuvo palabras positivas para Claudio Bravo. “Claudio, para mí, siempre va a ser un ídolo, una persona que yo admiro, un ejemplo de superación para todos los chilenos, y sin importar lo que diga de mí”, enfatizó.

“Yo lo único que le digo a él es que es un grande, que es un referente y que es una persona que marcó el camino para muchos deportistas y niños y niñas de Chile”, añadió.