Dónde y a qué hora ver a Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz en la final del US Open
El número 1 y 2 del ranking ATP se vuelven a ver las caras en el Grand Slam.
La final masculina del US Open promete un atractivo duelo. Jannik Sinner (1° del ranking ATP) y Carlos Alcaraz (2°) volverán a encontrarse en una definición de Grand Slam tras Roland Garros y Wimbledon.
Este duelo además marcará un hito, pues desde 1968 que los mismos dos jugadores definen tres finales de Grand Slam en la misma temporada.
A qué hora es el partido de Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz
El partido de Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz es este domingo 7 de septiembre, a las 15.00 horas.
Dónde ver a Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz
El partido de Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz se transmite por ESPN 2.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Disney+.
