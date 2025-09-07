La nueva baja que suma la Roja de Nicolás Córdova a días del partido ante el Uruguay de Marcelo Bielsa. . Por Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

La Roja suma una nueva baja. A solo dos días de enfrentar a Uruguay de Marcelo Bielsa, el equipo de Nicolás Córdova tuvo que liberar al volante César Pérez producto de una grave lesión sufrida en la práctica sabatina.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional César Pérez ha sido liberado de la convocatoria de la presente fecha FIFA. El jugador sufrió una lesión en el entrenamiento vespertino de este sábado cuyo diagnóstico arrojó rotura de ligamento cruzado anterior que fue confirmado por estudio de imágenes con resonancia magnética”, dieron a conocer desde la ANFP a través de un comunicado.

La salida del mediocampista se suma a Benjamín Kuscevic, quien fue desafectado también horas antes, y a Darío Osorio, que ni siquiera llegó al choque contra Brasil, disputado el jueves en el estadio Maracaná.

Pérez en un partido de la Roja. JOSE LUIS MELGAREJO/MEXSPORT/PHOTOSPORT

Un cierre turbulento

Este martes, Chile salta a la cancha sin nada por jugarse. De hecho, Córdova ya ha dejado en claro que su meta en esta doble fecha es probar nombres pensando en el futuro y sin siquiera tener la certeza de que será él quien continúe al mando de la Roja.

“Nosotros estamos buscando poner de acuerdo a todo el fútbol chileno a nivel de juveniles, eso es difícil. Los países que han logrado eso tienen proyectos que están a gran nivel, como Japón, Uzbekistán, Corea del Sur y Qatar. Ellos juegan a la par de las grandes potencias. Ese es el aprendizaje, que no pueden salir jugadores de manera espontánea”, señaló tras el encuentro en Río de Janeiro.

Ese partido ante Brasil dejó tres estrenos en el combinado nacional. Lawrence Vigouroux e Iván Román partieron desde el inicio, mientras que Maximiliano Gutiérrez sumó minutos en el complemento, cuando la derrota ya estaba sentenciada. Con ellos, el listado de futbolistas utilizados por Chile en este proceso se elevó a 53, una cifra que refleja la permanente rotación bajo tres entrenadores distintos: Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y el propio Córdova. En comparación con las clasificatorias a Qatar 2022, donde fueron 45, se trata de un aumento significativo que refleja la inconsistencia de los procesos.

Esa cifra convierte a Chile en la segunda selección de la Conmebol con más jugadores empleados en el actual proceso, solo por detrás de Brasil, que alcanza los 56. Más atrás aparecen Bolivia (49) y Paraguay (45). En contraste, Argentina, actual campeona del mundo, es la que menos ha movido sus piezas: apenas 35 jugadores. Uruguay, el último rival de la Roja en el cierre, se queda en 40.

En cuanto a tiempo en cancha, Gabriel Suazo y Brayan Cortés encabezan el registro con 1.260 minutos. Luego vienen Rodrigo Echeverría (1.173) y Guillermo Maripán (1.125). En el extremo opuesto está Felipe Mora, con apenas 10 minutos disputados en todo el proceso.

Mientras se cierra esta etapa, la Federación confirmó un nuevo amistoso para la Roja: en la fecha FIFA de octubre se medirá ante Perú en Concepción. El cruce se repetirá en noviembre, esta vez en Sochi, Rusia, en un doble ensayo que servirá como preparación para un futuro que exige reconstrucción.