El Deportivo

“Logros que no son de mayor connotación”: Claudio Bravo sorprende y ningunea a Sammis Reyes con polémica reflexión

El otrora capitán de la Roja publicó un texto criticando al exjugador de fútbol americano.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
“Logros que no son de mayor connotación”: Claudio Bravo sorprende y ningunea Sammis Reyes con polémica reflexión.

Claudio Bravo, uno de los principales referentes de la Generación Dorada, encendió la polémica. Esta vez, el exarquero de Colo Colo, Real Sociedad, Barcelona y Manchester City apuntó directamente a Sammis Reyes, el exjugador de la NFL que en los últimos años se ha transformado en rostro nacional recurrente.

El origen de la controversia estuvo en una columna publicada por el sitio Turno titulada “Meta-análisis: ¿Por qué nadie toma en serio a Sammis Reyes?”. El exportero decidió sumarse al debate con un comentario en redes sociales que rápidamente se viralizó.

La reflexión no causó indiferencia. “Tenemos una poca y pobre cultura de éxitos e ídolos deportivos en nuestro país. Por ende, posicionamos rápidamente a alguien con logros que para mí no son de mayor connotación”, lanzó el excapitán de la Roja.

Sus palabras no quedaron ahí. “Las personas generalmente siguen y creen a gente que sí se ha ganado ese estatus con logros reales y concretos. Más aún, cuando lo llevan con naturalidad y sin aspavientos”, añadió el bicampeón de América.

Pero quizás la consideración más punzante vino al momento de definir qué entiende por esfuerzo. Ahí, Bravo fue categórico: “El mensaje del esfuerzo en el deportista no es real, cualquier persona que haga actividad física de por sí ya está haciendo un esfuerzo, van de la mano de forma natural”.

En ese sentido, sostuvo que el verdadero sacrificio está lejos de las canchas y gimnasios de élite. “Esfuerzo está en personas que pasan frío, que no descansan, que no tienen cómo movilizarse para ir a sus trabajos, que no ven a sus hijos en todo el día para poder llevarles el sustento al hogar, personas o familias que viven con un sueldo mínimo”, escribió.

La conclusión del exguardameta fue contundente. “El esfuerzo real está en las calles, en las cosas cotidianas. En la alta competencia deportiva el esfuerzo es algo natural, muy fácil de llevar”, puntualizó el exfutbolista, quien, de todas formas, borró el texto horas después de que se propagara.

El escrito de Claudio Bravo.

Más sobre:FútbolFútbol AmericanoPolideportivoNFLClaudio BravoSammis Reyes

