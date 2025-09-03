La drástica sanción que recibe Franco Calderón tras su expulsión en el Superclásico entre Colo Colo y la U.

Universidad de Chile no solo cargó con la derrota en el Superclásico del pasado domingo ante Colo Colo (1-0 en el Monumental), sino que además deberá afrontar las próximas jornadas sin uno de sus titulares en defensa.

El argentino Franco Calderón fue expulsado en el primer tiempo, luego de una fuerte entrada sobre Vicente Pizarro en campo rival. El juez Cristián Garay no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa.

En su informe, el árbitro justificó la decisión señalando que el zaguero fue expulsado por “ser culpable de juego brusco grave” y precisó: “Realiza una entrada con alta intensidad, impactando con sus piernas los talones de su adversario, poniendo en peligro su integridad física al provocar una torsión de tobillo”.

Con esos antecedentes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió este martes sancionar al defensor con dos fechas de suspensión. De esta forma, Calderón no podrá estar en el duelo ante Deportes La Serena ni tampoco frente a Palestino.

Garay le muestra tarjeta roja a Calderón. PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

El choque contra los árabes, en particular, asoma como determinante en la parte alta del Campeonato Nacional. Palestino marcha segundo con 39 puntos, mientras que la U lo sigue de cerca, en el tercer puesto, con 38 unidades.

En la U también lamentarán la baja de Charles Aránguiz, quien fue suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. En todas las amonestaciones la explicación es la misma. “Ser culpable de conducta antideportiva”, estableció Garay en su informe.

Más castigos

En Colo Colo no todo es alegría. Esteban Pavez fue amonestado con tarjeta amarilla y también llegó a cinco, por lo que no estará en el duelo de los albos ante Deportes Iquique.

En tanto, en la UC lamentan las bajas de Eugenio Mena y Branco Ampuero, quienes llegaron a cinco cartulinas y no estarán en el encuentro del equipo de Daniel Garnero contra Deportes Limache. En ese mismo partido, el cuadro tomatero no tendrá a Luis Guerra.