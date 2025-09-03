Fact Checking a la acusación de Charles Aránguiz: ¿expulsan a sus compañeros cuando enfrenta a Colo Colo en el Monumental?

El camarín de la U no encontraba consuelo tras caer ante Colo Colo por 1-0 en el estadio Monumental. El plantel azul sintió que había sido perjudicado por el árbitro Cristian Garay y uno de sus emblemas lo dejó claro tras el término del partido. “Personalmente, vez que vengo a esta cancha me pasan cosas. Estoy muy salado, vez que vengo hay un compañero expulsado”, acusó Charles Aránguiz.

El referente de la Generación Dorada protestó de esa manera por la tarjeta roja que recibió Franco Calderón a los 31 minutos, por la violenta infracción contra el autor del único gol del encuentro, Vicente Pizarro. Sin embargo, ¿es cierto que cada vez que el Príncipe visita Pedreros su equipo queda con uno menos? Las estadísticas desmienten la afirmación del volante azul.

Fact Checking a Charles Aránguiz

La primera vez que el nacido en Puente Alto visitó la casa del Cacique fue el 7 de mayo de 2006, por la fase regular del Torneo de Apertura. Jugaba en Cobreloa e ingresó por Jonathan Cisternas en el minuto 46. Y si bien hubo cuatro tarjetas amarillas para los loínos y dos para los albos, el 2-0 a favor de los locales se plasmó con los 22 jugadores en cancha.

Luego, en la ida de la semifinal del Clausura 2006, Aránguiz no es convocado en el cuadro naranja, pero sus compañeros cayeron de manera inapelable por 3-0, con gran actuación de Matías Fernández. Terminaron sin expulsados.

Claro que su mala racha comenzaría en el Torneo de Apertura 2008. Aránguiz ya era titular en los nortinos y en el empate sin goles, por la fase regular, es expulsado en el minuto 69. Suceso que no ocurrió en la semifinal del Clausura 2008, donde igualaron a dos tantos y ambas oncenas cumplieron los 90 minutos con todos sus hombres en cancha.

Calderón fue expulsado en el clásico ante Colo Colo. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Las tristes visitas al Monumental con la camiseta de la U

Aránguiz nunca ha ganado un Superclásico vistiendo de azul en el reducto de Pedreros. De hecho, cuando regresó a la casa de lo que fue su institución, entre junio de 2009 y abril de 2010, se fue expulsado en el empate 2-2 del Clausura 2011, el cual estuvo marcado por su gol de penal. Luego vio la roja en el minuto 31, la expulsión de Osdvaldo González, el doblete de Esteban Paredes y el autogol de Osmar Molinas en el décimo minuto de descuento.

Al año siguiente, los laicos visitaron a su archirrival en dos ocasiones: en la ida de las semifinales del Apertura, donde perdieron 2-0 y el único expulsado fue Paredes, y en la fase regular del Clausura dónde cayeron por la mínima. En ese encuentro hubo un golazo de Carlos Muñoz (77′) para los blancos, cuando Aránguiz y compañía ya jugaban con 10, pues Eugenio Mena vio la roja en el minuto 32. Aunque ese clásico será recordado por la celebración del técnico Omar Labruna, que eufórico grito que “se acabó la moda”, y el obsceno gesto que le dedicó el portero Francisco Prieto a la hinchada estudiantil.

El 2013, Aránguiz nuevamente marcó de penal para Universidad de Chile, pero Colo Colo se impuso por 3-2 y sólo hubo tarjetas amarillas en ambas escuadras. Finalmente y tras años de ausencia en la cancha del equipo concesionado por Blanco y Negro, el bicampeón de América nuevamente es derrotado en el coliseo de la zona sur de Santiago y la expulsión de su compañero, Calderón, marcó el trámite del partido y motivó la errónea sensación en el ahora capitán de la U (ante la insistente suplencia de Marcelo Díaz).

En conclusión, Charles Aránguiz jugó nueve partidos contra Colo Colo en el Monumental, y sus equipos sufrieron expulsiones en cuatro ocasiones. Además, dos de esas tarjetas rojas las recibió él mismo.