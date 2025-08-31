Revisa el gol de Vicente Pizarro con el que Colo Colo está venciendo a la U

Se rompe el cero en el Monumental. Colo Colo ha sido ampliamente dominador en el Superclásico ante la U, que sufrió por la expulsión de Franco Calderón y se quedó con diez futbolistas.

El Cacique fue creciendo con el paso del tiempo, logrando elaborar una serie de oportunidades en el arco de Cristopher Toselli. Sin embargo, los futbolistas albos brillaron por su impericia a la hora de definir. Por otra parte, los palos también fueron factor para evitar la apertura de la cuenta. Sin embargo, vino el tanto de Vicente Pizarro que desató la algarabía en el recinto de Macul.

Una gran jugada colectiva terminó con un centro al segundo palo. Ahí arremetió Francisco Marchant, que con un cabezazo incrustó la pelota en el travesaño. Nuevamente los postes eran protagonistas. No obstante, el rebote le quedó al volante.

El zurdo se hizo con el balón y sacó un ajustado remate para batir a Toselli, logrando por fin adelantar al Cacique en el marcador, a los 81′.

Revisa el gol de Vicente Pizarro