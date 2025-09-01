Fernando Ortiz se deslumbra con Colo Colo: “Mirando el Superclásico, hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada”

Fernando Ortiz oficializará, en las próximas horas, su arribo a Colo Colo. El técnico uruguayo será presentado en el estadio Monumental, lo que dará inició al ciclo que pretende que los albos recuperen terreno en un año discreto, apenas por el triunfo en el Superclásico ante Universidad de Chile, de este domingo.

El uruguayo llega, naturalmente, entusiasmado. “Es una gran ilusión”, dice, respecto de su arribo al Cacique, que fue decidido por la unanimidad del directorio de Blanco y Negro en la reunión de este sábado, para decidir al sucesor de Jorge Almirón.

Fernando Ortiz llega deslumbrado con Colo Colo: “Mirando el Superclásico, hasta yo tenía ganas de jugar”

El estratega vio el choque entre albos y azules. El espectáculo lo deslumbró. "Ayer mirando el partido, hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que se refleja y apoya al equipo“, enfatizó.

El estratega también habló de sus cualidades. “Estoy informado, me gusta y miro fútbol. Soy apasionado; vi esto y eso es una respuesta fundamental“, enfatizó.

Fernando Ortiz, el nuevo técnico de Colo Colo.

Luego, manifestó su gratitud al club por elegirlo. “Agradecido con la institución. Entiéndanme que no puedo decir más nada, pero a la hora de la presentación contestaré todas las preguntas que quieran”, se excusó.

Finalmente, se refirió al deceso de un fanático, al caer de uno de los techos del Monumental. “Me gustaría mandarle las condolencias a la familia por lo que sucedió, realmente es penoso. Estoy con la familia”, expresó.