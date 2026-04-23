El sentido mensaje de Lamine Yamal tras la nueva lesión que lo complica en el Barcelona y la selección de España

El final de la temporada ha traído un nuevo contratiempo para Barcelona, pero más para Lamine Yamal. El jugador de 18 años se perderá el resto de la competición de LaLiga después de sufrir una lesión muscular en el último partido de los catalanes.

El futbolista de 18 años se vio obligar a salir de la cancha por una lesión muscular, justo después de anotar la única cifra en el triunfo sobre Celta de Vigo, mediante lanzamiento penal, victoria que permitió a los de Hansi Flick sacar 9 puntos de diferencia al escolta Real Madrid.

De manera inmediata, el jugador se tiró de espalda sobre el campo de juego y los servicios médicos, junto con el cuerpo técnico, optaron por sustituir al delantero de manera inmediata. Después de los exámenes realizados la mañana del jueves, el club estableció los plazos de recuperación.

“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada”, anunció la institución en un comunicado.

Duro mensaje

Fuerte golpe para Lamine, quien esperaba redondear una de sus mejores temporadas en su incipiente carrera, tras anotar 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos, solo con la camiseta culé.

Confirmación de un curso acabado para el futbolista, quien lamentó profundamente este contratiempo en sus canales oficiales, donde aseguró que “duele más de lo que puedo explicar”.

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido”, comienza la historia del futbolista en su cuentan de Instagram.

Pese al dolor que causa este nuevo obstáculo en su carrera, el mismo club catalán afirmó que el atacante llegará a disputar la Copa del Mundo con la selección de España.

“Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensajes y Visca el Barça”, advirtió el azulgrana, quien sí estará a punto para el inicio del Mundial el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta, Estados Unidos.

Las palabras del jugador