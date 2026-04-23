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    Nueva imagen insólita en el fútbol argentino: hincha manipula cámara de la transmisión oficial y aparece en pleno partido

    Un fanático le quitó su instrumento de trabajo al camarógrafo, que enfocaba el plano principal de la emisión televisiva, y se enfocó a sí mismo. El particular hecho ocurrió en el triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata sobre Acassuso, en la Copa Argentina.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Hincha aparece en plena transmisión de la Copa Argentina. Foto: captura de pantalla.

    El fútbol transandino se ha acostumbrado a las polémicas y a los hechos insólitos. En ese sentido, una nueva particularidad se vivió en la Copa Argentina. Un hincha irrumpió en la transmisión televisiva, tomó la cámara y se empezó a grabar. Todo esto ocurrió en pleno triunfo de Gimnasia y Esgrima La Plata sobre Acassuso.

    El duelo válido por los dieciseisavos de final del certamen, que se disputó en Estudiantes de Buenos Aires, fue protagonista de una imagen inédita. La cámara principal de TyC Sports fue manipulada por uno de los fanáticos, alterando la emisión del encuentro. Tanto el canal como los relatores tuvieron que improvisar. Como anécdota, el conjunto marplatense se quedó con la victoria por 3-0.

    El insólito registro

    Corría el minuto 37 del partido cuando la cámara principal comenzó a moverse y descentrase de la cancha. Ahí irrumpió un hincha en la transmisión, primero con su mano, y después con su rostro. El fanático, a esa altura protagonista de la emisión, comenzó a gritar mientras se enfocaba a sí mismo.

    La secuencia fue breve, durando apenas unos segundos. La producción del reconocido canal transandino improvisó y continuó la transmisión con tomas alternativas del transcurso del juego. Los relatores, notoriamente incrédulos, también continuaron con la emisión, ignorando lo sucedido.

    Finalmente, el hincha fue retirado del estadio por personal de seguridad y terminó siendo entregado al personal policial. El camarógrafo recuperó su equipo de trabajo y la transmisión pudo continuar con normalidad.

    Sin embargo, a esa altura, el registro del insólito episodio ya circulaba por las redes sociales. El hecho se viralizó rápidamente.

    En tanto, en lo deportivo, Gimnasia terminó goleando a Acassuso, por 3-0. Los goles fueron obra de Franco Torres (53′), Renzo Giampaoli (56′) y Nicolás Schelotto (86′). Con este resultado, el Lobo se metió en octavos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará al vencedor del duelo entre el San Lorenzo de Gustavo Álvarez y Deportivo Riestra.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFútbol ArgentinoCopa ArgentinaGimnasia y EsgrimaGimnasia y Esgrima La PlataAcassuso

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