Latam por guerra en Medio Oriente: “Es imposible prever el impacto que esto tendrá para la industria”

Latam Airlines este jueves llevó a cabo su Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) anual, en la que el gerente general de la empresa expuso sobre los logros del 2025, y algunas consideraciones para el 2026. Entre ellas, el conflicto en Medio Oriente, que ha afectado las operaciones de las aerolíneas en el mundo.

Roberto Alvo, CEO de Latam, apuntó no han tenido efectos directos en sus operaciones, ya que su presencia es menor en la región tanto de pasajeros como de carga. Eso sí, están sufriendo de los efectos indirectos, es decir, del alza de los combustibles que encarece los costos del funcionamiento de la aerolínea.

“Dada la incertidumbre que todos enfrentamos es prácticamente imposible prever el impacto que esto tendrá para Latam y para la industria”, afirmó el gerente general de la empresa. Sin embargo, también destacó que la situación de Latam actualmente es la mejor de la historia de la compañía, por lo que están preparados para poder hacer frente a la contingencia mundial.

“Esto nos hace enfrentar esta situación con una mezcla de confianza y cautela. Confianza en las capacidades que tenemos y que hemos demostrado para navegar en entornos complejos e inciertos. Cautela, porque no conocemos el resultado final de este conflicto y los impactos definitivos que puedan significar tanto para la industria en general, como para Latam en particular”, dijo Alvo.

“Esperamos que este conflicto se solucione pronto y que termine siendo beneficioso para la región y para el mundo”, concluyó.

Durante la jornada se renovó le directorio para el siguiente periodo. Con 9 candidatos para 9 puestos, la votación se dio sin sorpresas.

Hasta el momento el directorio estaba compuesto por Ignacio Cueto (presidente), Bornah Moghbel (vicepresidente), Enrique Cueto, Frederico Curado, Antonio Gil Nievas, Michael Neruda, Sonia Villalobos y Alexander Wilcox. Álvaro Fabián ocupó el cargo, de William de Wulf que renunció al cargo en julio del año pasado.

Fueron reelectos para el próximo periodo los hermanos Cueto, Villalobos, Curado, Neruda, Wilcox, y Moghbel. Los acompañarán por los siguientes años Felipe Cerón, y Marcos Büchi Buc, ambos propuestos por la AFP Cuprum, que ya tienen el 20,52% de la propiedad de Latam Airlines.