SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Latam por guerra en Medio Oriente: “Es imposible prever el impacto que esto tendrá para la industria”

    El CEO de la compañía, Roberto Alvo, aseguró que no han tenido efectos directos porque su presencia en la región es menor, pero sí indirectos debido al alza de combustibles.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Latam

    Latam Airlines este jueves llevó a cabo su Junta Ordinaria de Accionistas (JOA) anual, en la que el gerente general de la empresa expuso sobre los logros del 2025, y algunas consideraciones para el 2026. Entre ellas, el conflicto en Medio Oriente, que ha afectado las operaciones de las aerolíneas en el mundo.

    Roberto Alvo, CEO de Latam, apuntó no han tenido efectos directos en sus operaciones, ya que su presencia es menor en la región tanto de pasajeros como de carga. Eso sí, están sufriendo de los efectos indirectos, es decir, del alza de los combustibles que encarece los costos del funcionamiento de la aerolínea.

    “Dada la incertidumbre que todos enfrentamos es prácticamente imposible prever el impacto que esto tendrá para Latam y para la industria”, afirmó el gerente general de la empresa. Sin embargo, también destacó que la situación de Latam actualmente es la mejor de la historia de la compañía, por lo que están preparados para poder hacer frente a la contingencia mundial.

    “Esto nos hace enfrentar esta situación con una mezcla de confianza y cautela. Confianza en las capacidades que tenemos y que hemos demostrado para navegar en entornos complejos e inciertos. Cautela, porque no conocemos el resultado final de este conflicto y los impactos definitivos que puedan significar tanto para la industria en general, como para Latam en particular”, dijo Alvo.

    “Esperamos que este conflicto se solucione pronto y que termine siendo beneficioso para la región y para el mundo”, concluyó.

    Durante la jornada se renovó le directorio para el siguiente periodo. Con 9 candidatos para 9 puestos, la votación se dio sin sorpresas.

    Hasta el momento el directorio estaba compuesto por Ignacio Cueto (presidente), Bornah Moghbel (vicepresidente), Enrique Cueto, Frederico Curado, Antonio Gil Nievas, Michael Neruda, Sonia Villalobos y Alexander Wilcox. Álvaro Fabián ocupó el cargo, de William de Wulf que renunció al cargo en julio del año pasado.

    Fueron reelectos para el próximo periodo los hermanos Cueto, Villalobos, Curado, Neruda, Wilcox, y Moghbel. Los acompañarán por los siguientes años Felipe Cerón, y Marcos Büchi Buc, ambos propuestos por la AFP Cuprum, que ya tienen el 20,52% de la propiedad de Latam Airlines.

    Más sobre:EmpresasLatamMedio OrienteGuerraCombustiblesViajes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensoría presentará recurso ante aplazamiento hasta junio de juicio contra menores por ataque al molino Grollmus

    Kast inaugura Café Literario Balmaceda valdalizado en estallido social: “La violencia que se ejerció acá debe ser combatida”

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz

    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

    Lo que se sabe del secuestro de un empresario en San Miguel y el presunto secuestro de una comerciante en Estación Central

    Quiroz revela en Comisión de Hacienda la meta de creación de empleo del gobierno de Kast

    Lo más leído

    1.
    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    2.
    Gobierno aclara que acuerdo con PDG no incluye impuesto Pyme y que norma de IA en propiedad intelectual podría dinamizar algunos sectores

    Gobierno aclara que acuerdo con PDG no incluye impuesto Pyme y que norma de IA en propiedad intelectual podría dinamizar algunos sectores

    3.
    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

    4.
    PriceSmart oficializa su llegada a Chile y proyecta abrir múltiples clubes desde 2027

    PriceSmart oficializa su llegada a Chile y proyecta abrir múltiples clubes desde 2027

    5.
    Álvaro García en picada contra Megarreforma: “Es regresivo, puramente ideológico (...) Se fortalece la inestabilidad social”

    Álvaro García en picada contra Megarreforma: “Es regresivo, puramente ideológico (...) Se fortalece la inestabilidad social”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Defensoría presentará recurso ante aplazamiento hasta junio de juicio contra menores por ataque al molino Grollmus
    Chile

    Defensoría presentará recurso ante aplazamiento hasta junio de juicio contra menores por ataque al molino Grollmus

    Kast inaugura Café Literario Balmaceda valdalizado en estallido social: “La violencia que se ejerció acá debe ser combatida”

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg
    Negocios

    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

    Latam por guerra en Medio Oriente: “Es imposible prever el impacto que esto tendrá para la industria”

    Quiroz revela en Comisión de Hacienda la meta de creación de empleo del gobierno de Kast

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea

    Sin derrotas para la U: el historial de Diego Flores dirigiendo a Universidad de Chile y a la UC en la antesala del clásico
    El Deportivo

    Sin derrotas para la U: el historial de Diego Flores dirigiendo a Universidad de Chile y a la UC en la antesala del clásico

    Cecilia Pérez se prepara: Michael Clark renuncia a la presidencia de Azul Azul

    Nueva imagen insólita en el fútbol argentino: hincha manipula cámara de la transmisión oficial y aparece en pleno partido

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    Rush suma una segunda fecha en su regreso a Chile
    Cultura y entretención

    Rush suma una segunda fecha en su regreso a Chile

    Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz
    Mundo

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz

    El Gobierno de Milei veta a toda la prensa el acceso a la Casa Rosada

    Una familia ecuatoriana desgarrada por ICE: la foto ganadora del World Press Photo 2026

    Una cuna vacía en medio de la maternidad
    Paula

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano