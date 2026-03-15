La renovación del directorio de Latam que viene: Las AFP definen candidatos y Los Cueto van a la reelección

La principal aerolínea de la región modificará su gobierno corporativo el 23 de abril, en su próxima junta de accionistas. El directorio de nueve integrantes se ha mantenido estable desde fines de 2022, cuando la compañía salió del proceso de reorganización financiera al que se sometió en Estados Unidos el año de la pandemia y los acreedores -grandes fondos de inversión internacionales- se transformaron en sus accionistas controladores, alcanzando casi a dos tercios de la propiedad.

En noviembre de 2022, aquellos fondos internacionales nominaron a cinco de los nueve directores de Latam Airlines. Un acuerdo con los anteriores accionistas de referencia de Latam permitió que estos últimos nominaran a cuatro directores: eran la familia Cueto, Delta Air Lines y Qatar Airways. Los intereses estaban alineados: la propiedad mayoritaria estaba representada y los gestores tradicionales de la empresa, los Cueto, seguían encabezando la empresa.

Hasta antes del chapter 11, ese último trío controlaba la empresa sin un pacto de accionistas formal. Los Cueto tenían 16,4%; Delta un 20% y Qatar, 10,05%. Sumaban casi 45%. En la reorganización, debieron poner más recursos para mantenerse en la firma, pero disminuidos frente a los nuevos dueños. Ahora suman casi 26%, con los Cueto con poco más del 5% y las aerolíneas con 10% cada uno.

La empresa ha gozado de una sana estabilidad desde 2022, cuando se eligió el primer directorio pos pandemia: ocho de los nueve directores electos ese año se mantienen hasta ahora. Los directores de los fondos que siguen hasta ahora Bornah Mogbel (43) y Michael Neruda (44), ambos ejecutivos de Sixth Street; el ex Embraer Federico Curado (64) como independiente y ex Moneda Antonio Gil (56).

Sixth Partners llegó a ser uno de los mayores accionistas de la empresa pos pandemia. Al cierre de 2023, tenía el 27,91% de las acciones. Otro fondo, Strategic Value, el 16%. Ambos con casi el 44%, similar a lo que antes de la pandemia sumaron Cueto, Qatar y Delta. Pero tras el regreso de Latam a Wall Street y la recuperación de sus negocios y sus resultados, los fondos extranjeros han ido liquidando sus posiciones y recuperado su inversión.

Strategic Value ya no figura entre los principales accionistas y el director que los representaba dejó la empresa el año pasado. Y Sixth Street tiene ahora solo un 13,83%. Los que han crecido son las AFP. Y eso traerá caras nuevas.

Los candidatos

La alianza Cueto-Delta-Qatar asegura tres directores en la mesa con su 26% conjunto, pero aspiran a colocar a los mismos cuatro directores que los han representado desde hace años. Para garantizar la elección de su cuarto director, cuentan con algo a su favor: muchos ADR y accionistas minoritarios entregan su voto al presidente de la compañía, cargo que detenta Ignacio Cueto. Su familia ha estado ligada por décadas Latam Airlines y es reconocida como los gestores principales de una empresa exitosa; por eso otros dfondos también los respaldan. Personas ligadas a la compañía creen que la presencia de los Cueto garantiza la continuidad de un directorio que ha sido clave en la recuperación de Latam Airlines pos pandemia. “Su influencia en el accionariado hoy es menor, pero han sido el hilo conductor de la compañía”, dice alguien que ha compartido con ellos. Quienes han seguido la historia reciente de Latam con detención dicen que una dificultad para su total renovación es la alta dispersión de la propiedad: en 2022 los Cueto pactaron con los grandes fondos y hoy no hay una contraparte tan clara como ese año. Los esfuerzos para recopilar votos, así, serán mayores.

Ignacio Cueto (62) está en el directorio desde 2017, pero antes fue CEO de la compañía, tras la fusión con TAM, hasta 2017. Entró en 1985 al rubro, en FAst Air. Su hermano Enrique (67) lo precedió como CEO de Lan Airlines. Entró en 1983 a Fast Air, la aerolínea de la familia. Ambos pretenden reelegirse en la mesa de la compañía. Lo mismo los directores de sus otros socios: la brasileña Sonia Villalobos (62), por Delta, directora desde 2018; y Alexander Wilcox (55), por Qatar, miembro de la mesa desde 2020.

Las novedades provendrán de los minoritarios. Sixth Street tendría garantizado un director -hoy tiene dos ejecutivos, pero elige al menos a tres- y tendría un remanente de acciones para buscar alianzas por otro. “Con el apoyo de otros fondos asegura dos”, vaticina alguien involucrado en las negociaciones.

Las AFP tendrán dos representantes garantizados. A febrero, su inversión en Latam sumaba 20,52% de la propiedad, equivalente a US$ 3.603 millones. Es la mayor exposición que tienen en una acción chilena, con una inversión equivale al 1,38% de los fondos de pensiones de los chilenos.

Y dada su presencia estratégica en Latam, las gestoras ya han evaluado nombres para llegar a la mesa de la aerolína

Esta semana trascendieron ya dos candidatos posibles. Marcos Büchi, ex gerente general de Chilquinta, ex presidente de Consorcio y ex director de empresa sanitarias y Codelco; y Luis Felipe Cerón, ex CEO de AES Gener y hoy director de Molymet y Sigdo Koppes. Ambos llegaron al registro de directores de las AFP recientemente: Cerón, ingeniero civil de la Universidad Católica, se inscribió el 10 de febrero. Marcos Büchi, ingeniero civil de la Universidad de Chile, lo hizo recién el 5 de marzo. Las AFP también evaluaron la opción de Enrique Ostalé, el presidente de Falabella que deja ese cargo a mediados de mes y ya estuvo en Latam Airlines por los accionistas minoritarios, pero su candidatura habría sido desechada.

Las AFP -interesadas en elevar la presencia femenina en las empresas donde participan- también estarían evaluando una candidata para una aerolínea que tiene a solo una mujer entre sus nueve integramtes. Algunas gestoras quieren postular a tres candidatos e iniciar conversaciones con otros inversores institucionales para sumar apoyos: por ejemplo, contactarse con Sixth Street para usar sus remanentes de votos. Aquello aun no se activa, pero tiempo hay. Aun faltan 40 días para la junta de accionistas más esperada en años de Latam.