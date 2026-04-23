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    Kast inaugura Café Literario Balmaceda vandalizado durante el estallido social: “La violencia que se ejerció acá debe ser combatida”

    “Esto es una violencia irracional, no tiene sentido, pero para algunos sí tiene sentido (...) es lo que vemos lamentablemente hoy día en algunos establecimientos educacionales", condenó el Presidente.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago 23 de abril 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast inaugura la remodelacion del Cafe Literario Balmaceda, vandalizado durante el estallido de 2019. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En el marco del día del libro, el Presidente José Antonio Kast inauguró este jueves la remodelación del Café Literario Balmaceda, edificio ubicado en Providencia que fue vandalizado durante el estallido de 2019.

    En la instancia, el Mandatario reforzó en su alocución el combate a la violencia y valoró el trabajo del alcalde de turno, Jaime Bellolio; y de su antecesora, Evelyn Matthei, por la reconstrucción del lugar.

    “Adentro de este lugar, vamos a tener imágenes de cómo atacaron un edificio, cómo destruyeron algo que les servía a todos, y es extraordinario que la exalcaldesa haya decidido reconstruirlo, recuperarlo. Y por eso, aplaudamos a Evelyn Matthei porque tuvo el coraje de decir ‘la violencia no va a ganar’. Démosle otro aplauso al alcalde Bellolio porque los dos se la jugaron”, destacó Kast.

    El alcalde Bellolio junto al Presidente Kast. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Y la pregunta que uno se hace, ¿por qué alguien quisiera destruir un lugar como este? ¿Qué sentido tiene esa violencia irracional? Ese odio, que se vio reflejado en un muro, en un vidrio, al extremo de quemar los libros”, continuó el Presidente.

    “Esto es una violencia irracional, no tiene sentido, pero para algunos sí tiene sentido (...) es lo que vemos lamentablemente hoy día en algunos establecimientos educacionales. ¿Por qué quieren destruir un establecimiento educacional? ¿Cuál es el sentido? Que los jóvenes no se puedan formar, que los jóvenes no se puedan educar, porque alguien quien no está con todos los conocimientos es manipulable y la ideología se instala ahí“, agregó.

    “Los jóvenes son instrumentos, son como la piedra en la mano de alguien que la arroja. Ese joven no es el responsable, son otros los que ocupan a esos jóvenes, instrumentalizan a esos jóvenes para destruir lo esencial, que es la educación, que nos lleva a la libertad. Y por eso, esa violencia que se ejerció acá, tiene que ser, en el buen sentido de la palabra, combatida”, sostuvo.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    “Ya se expulsó al primer extranjero adulto que estaba participando en las manifestaciones aquí, en el famoso Día del Joven Combatiente, ya se expulsó, y le vamos a quitar la nacionalidad, o la residencia, la visa, a otro extranjero que también está acá. Estamos viendo quiénes son los padres de esos jóvenes violentos, que pueden haber causado la muerte de otros jóvenes en distintos establecimientos educacionales. Eso es inaceptable”, aseguró.

    Para cerrar, el Jefe de Estado también agradeció al alcalde Bellolio por el retorno de la estatua del general Baquedano a la plaza que lleva su nombre. “Es un gran símbolo”, concluyó Kast.

    Más sobre:José Antonio KastEstallido social

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