Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

El lunes 4 de mayo, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público buscará el cierre de la causa contra Rodrigo Topelberg Kleinkopf a través de un procedimiento abreviado. La resolución permitiría al ingeniero poner fin a su arista penal en el caso Factop.

En paralelo, la investigación de la Fiscalía por presuntos delitos de estafa y otros ilícitos económicos seguirá su curso respecto a los otros dos socios de la firma, los hermanos Ariel y Daniel Sauer, quienes se mantienen en calidad de imputados en la causa.

De acuerdo al relato de la Fiscalía, los socios de Factop y otros involucrados operaron un esquema de facturas ideológicamente falsas. La estructura societaria tenía como objetivo simular operaciones de factoring para aparentar solvencia financiera frente al mercado y concretar las defraudaciones.

En la audiencia su defensa argumentará que Topelberg ha sido el único de los imputados en la causa en consignar fondos -por un total de $400 millones- para la reparación de las víctimas. Este antecedente será utilizado por sus representantes para diferenciar su posición procesal respecto al resto de los involucrados en el esquema de facturas.

Al igual que Ariel y Daniel Sauer, Topelberg está en bancarrota y sus cuentas bancarias se encuentran bloqueadas . Su sustento económico proviene actualmente de su madre, Aida Kleinkopf Waissbluth. El vínculo con su círculo familiar, que registró distanciamientos al inicio de la indagatoria, se ha restablecido en el marco de las gestiones del imputado para concretar el pago a sus acreedores.

Las mismas fuentes consultadas confirmaron que Rodrigo Topelberg, tras salir del anexo carcelario Capitán Yáber y debido a problemas familiares, instaló una carpa en el patio de la casa de su madre y vivió así varias semanas para evitar mayores conflictos.

Santiago, 17 de diciembre 2024 Salida de Capitan Yaber de Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg, luego de que se revisaran las medidas cautelares y ambos quedaran con arresto domiciliario total. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La defensa de Rodrigo Topelberg está en manos de Miguel Schürmann y Alejandro Awad, socios del estudio BACS.

Durante el desarrollo del proceso penal falleció su padre, Enrique Topelberg Dolberg (87), a causa de un cáncer, en un proceso muy doloroso para la familia. En paralelo, el ingeniero inició los trámites de divorcio de su cónyuge, Yael Speisky, quien confiando en los negocios de su expareja puso a disposición del factoring más de $900 millones provenientes de la herencia de su padre.

En la actualidad, Topelberg está sujeto a la medida cautelar de firma mensual, y concentra su rutina en el cuidado de sus tres hijos y en la tramitación de su separación legal.

A diferencia de Ariel Sauer, quien ha sido increpado por acreedores en la vía pública, Topelberg no suele ser reconocido por transeúntes. Según su entorno cercano, en las ocasiones en que es identificado, recibe comentarios favorables de personas que vinculan su figura con la divulgación del registro sonoro del 22 de junio de 2023. En dicha grabación, los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, junto a Daniel Sauer, abordaron el pago de supuestos sobornos a funcionarios públicos, hito que dio origen al denominado “caso Audios”.

El 17 de julio de 2024, Topelberg detalló a la Fiscalía los perjuicios que sufrió él y su familia por el millonario fraude. “Los integrantes de mi familia hemos sido tremendamente perjudicados producto de los ¡lícitos cometidos por los Sauer. En resumen, mi papá Enrique Topelberg invirtió más de $500.000.000 en Factop luego de que Daniel Sauer se lo propusiera, sin tener respuesta aún por sus pérdidas; mi hermana Nicole Topelberg, también gracias a Daniel Sauer, decidió invertir la suma de US$ 350.000; que también perdió; mi esposa Yael Speisky y su hermana Judith Speisky, igualmente perdieron más de $100.000.000 cada una".

“Y esto además de lo que fue invertido por la sucesión de su padre en Factop. Finalmente, mi mamá sufrió personalmente un perjuicio que supera los $300.000.000. Entiendo que todos estos antecedentes ya fueron acompañados por mis abogados”, cerró.

Edificio Puerto Pinar I, Reñaca, comuna de Viña del Mar.

Remates

Rodrigo Topelberg estuvo en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber desde abril hasta diciembre de 2025. Actualmente, enfrenta un proceso de quiebra personal declarado por la jueza Susana Rodríguez del 25° Juzgado Civil de Santiago, luego de que el Fondo de Inversión LarrainVial Facturas solicitara el pago de una deuda que supera los $5.919 millones. Como parte de este proceso de liquidación, el ingeniero Mauricio Contreras fue nombrado para gestionar la venta de sus activos.

El remate de sus propiedades se llevará a cabo el 7 de mayo de 2026 al mediodía, de forma totalmente digital. Entre los bienes a subastar destaca una casa en la comuna de Vitacura con un precio mínimo de UF 33.552, a lo que se debe sumar $8 millones por los muebles del inmueble. También se rematará un departamento en Reñaca, que incluye dos estacionamientos y una bodega, por un valor base de UF 11.000. Al sumar ambas propiedades, la cifra total que se busca recaudar como mínimo en el remate supera los $1.790 millones.

Casa habitacional ubicada en calle Blanes, Vitacura.

El pasado 14 de abril, el liquidador Mauricio Contreras acudió al domicilio de Rodrigo Topelberg en la calle Blanes, Vitacura, para proceder con la entrega de diversos activos. En la instancia, el socio de Factop traspasó sus participaciones en cuatro sociedades: Inversiones Tanuka (25%), Hotel Plaza Ñuñoa (20%), Factop SpA (6,67%) y Comercial Textil Ziko (2,5%).

El interventor también solicitó al tribunal alzar los gravamenes a los que está sujeto uno de los vehículos de Topelberg para su posterior remate.

Se trata de un automovil marca Porsche, modelo 911 Carrera color gris achat metalizado del año 2017, aunque en este caso aún no hay fecha.

Por otro lado, Topelberg cedió sus derechos hereditarios correspondientes a la posesión efectiva de su padre fallecido. Este traspaso equivale al 8,417% de la masa de bienes incluida en dicho proceso sucesorio, los cuales ahora pasan a formar parte de la liquidación para responder a las deudas con sus acreedores.