    Fiscalía decide no perseverar en querella de Antonio Jalaff por presunta estafa en precio de venta de Grupo Patio

    El Ministerio Público decidió no perseverar en la querella por estafa presentada por Antonio Jalaff en relación con la venta de sus acciones en el Grupo Patio, al no encontrar pruebas suficientes para respaldar la acusación.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    25/08/2025 - REFORMALIZACION CASO FACTOP. En la foto, ANTONIO JALAFF - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El Sistema de Consulta Pública del Poder Judicial dio a conocer anoche la acusación presentada por la Fiscalía ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra los imputados en el caso denominado “Factop”.

    El escrito, que consta de 1.743 páginas, está firmado por Lorena Parra Parra, Fiscal Regional de la Fiscalía Metropolitana Oriente; Felipe Andrés Sepúlveda Araya, Fiscal Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado; y Juan Pablo Araya Paredes, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente.

    En la acusación, la Fiscalía solicitó una condena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio contra Antonio Jalaff. También, pidieron una multa equivalente a 30 unidades tributarias mensuales, más una multa del 300% del valor del tributo eludido, y otra multa de 200 unidades tributarias mensuales.

    En paralelo, el Ministerio Público comunicó que la decisión de no perseverar en la investigación por la querella que interpuso el ex socio fundador de Grupo Patio, Antonio Jalaff por el presunto delito de estafa en la venta de las acciones de su propiedad del conglomerado inmobiliario.

    La querella de Jalaff es patrocinada por los abogados Leonardo Battaglia, Cedric Bragado, Ciro Colombara y Aldo Díaz.

    Al cierre de este artículo, no hubo pronunciamiento de la defensa de Antonio Jalaff, quien permanece bajo arresto domiciliario parcial.

    En septiembre del año pasado, Antonio Jalaff presentó una querella por estafa por la venta de Patio y acusó un perjuicio de US$28 millones.

    En el escrito, el empresario cuestionó la venta de su participación en Grupo Patio durante 2024, en medio de su vinculación en el caso Factop.

    La querella apunta al presunto delito de estafa en conta de todos quienes resulten responsables, denunciando hecho que involucran a a los actuales accionistas del conglomerado y a le empresa Econsult.

    Reacción

    Frente a la resolución de ente persecutor, el abogado de los accionistas de Grupo Patio, Gabriel Zaliasnik sostuvo:

    “Estamos satisfechos con la decisión del Ministerio Publico. Era evidente que se trataba de querellas sin fundamento. Siempre se supo que era una fabulación de quienes, como Antonio Jalaff, enfrentan elevadas penas (10 años y 1 día), realizada con el fin desesperado de presionar de manera ilegítima a los accionistas del nuevo Grupo Patio, por medio exposición pública negativa. Ellos no se dejaron amedrentar y en la investigación desmontaron de manera categórica esta burda maniobra. El abuso del proceso penal es claro y el Ministerio Público no se dejó sorprender por esta maniobra que solo sirvió para distraer la investigación de la Fiscalía”.

    Para concluir la indagatoria, el Ministerio Público solicitó al tribunal convocar a los intervinientes a una audiencia en la que se comunicará la decisión de no perseverar en el procedimiento, dado que durante la investigación no se han obtenido antecedentes suficientes para sustentar una acusación.

    En paralelo, la entidad persecutoria en su escrito también comunicó la decisión de no perseverar en la investigación por la querella que presentó Leonarda Villalobos, abogada que grabó la conversación que sostuvo con el abogado Luis Hermosilla y el socio de Factop, Daniel Sauer, en el que planificaban el pago de coimas a funcionarios públicos.

    La acción penal de Villalobos se dirigió contra Ariel Sauer, Daniel Sauer, su padre Alberto Sauer y Rodrigo Topelberg, y abarcaba presuntos delitos como falsificación de instrumento privado mercantil, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, falsificación informática, acceso ilícito con abuso de dispositivos, usurpación de identidad, estafa, asociación ilícita, delitos tributarios y delitos informáticos.

    La abogada patrocinante de la querella, Alejandra Borda, declinó efectuar comentarios sobre este artículo, señalando que no contaba con todos los antecedentes.

