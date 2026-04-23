Dos secuestros en 24 horas: delincuentes piden rescate por empresario y se conocen detalles de nuevo caso en Estación Central

Con total sigilo está trabajando la Policía de Investigaciones (PDI) para resolver los dos casos de secuestros que surgieron en la Región Metropolitana en las últimas 24 horas.

El martes en la tarde un grupo de desconocidos capturó a Jorge Vera, empresario ferretero de 84 años, en el sector de El Llano, en San Miguel. Fue interceptado con tres vehículos mientras manejaba su camioneta camino a su casa. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI comenzó ese día una intensa indagatoria para dar con los responsables a la brevedad.

Prestamista e insulinodependiente

Una de las aristas que los detectives comenzaron a seguir en el caso de Vera es el de los préstamos informales.

A las autoridades les preocupa su condición de insulinodependiente, pues su salud puede desmejorarse de un momento a otro si no es medicado.

La víctima es dueño de al menos siete caballos de carrera del Hipódromo y cuenta con un “buen pasar” según comentan quienes lo conocen.

Esos mismos conocidos afirman que Vera oficiaba como prestamista, lo que está en conocimiento de los policías. Esa misma situación sería de conocimiento de quienes lo capturaron de acuerdo a los antecedentes que manejan los conocedores del caso.

De acuerdo a fuentes de La Tercera, el jueves los detectives hicieron contacto con los secuestradores del empresario. Así las cosas, empezó una “negociación compleja”, dicen las mismas fuentes. En medio de esos diálogos, los sujetos pusieron un monto para su liberación .

Dicha cifra, que sería millonaria, no ha sido revelada por los investigadores para evitar entorpecer el rescate, explican actores del sistema penal. “Necesita de su medicación, no andaba con ella”, señalaron en la familia de Vera.

Otro caso

Al caso de San Miguel la BIPE debió sumar otro plagio en poco tiempo. Una mujer de nacionalidad peruana, comerciante de ropa en Estación Central, fue secuestrada al llegar a su domicilio en esa misma comuna, específicamente en calle 5 de abril con Jotabeche, a cuadras de los terminales de buses.

Eran cerca de las 19.30 cuando llegó con su pareja en moto. Allí los estaban esperando cuatro sujetos en un vehículo blanco estacionado en la entrada de la casa. Golpearon a la mujer y la metieron a la fuerza al vehículo al momento en que, dicen testigos, dispararon al aire.

Al cónyuge lo encañonaron. Una vecina explicó el momento de los hechos: “El marido dijo, si me quieren robar, llévense la moto, yo les entrego todo . Pero parece que no venían con la intención de llevarse la moto, sino que de secuestrar a la pareja”.

Otro vecino, en diálogo con Chilevisión, contó: “Los vecinos que escuchamos preferimos quedarnos en la casa, ponernos en un lugar seguro por el tema de las balas locas. Ella es una muy buena vecina, nunca un problema, gente muy decente”.

La Fiscalía ECOH y la BIPE se encuentra trabajando dos secuestros en simultáneo. Eso sí, dicen fuentes policiales, no es primera vez que los detectives dedicados a esos fines tienen dos casos al mismo tiempo.

En el caso de la mujer, los investigadores manejan otro antecedente. Su madre también es empresaria con locales en Tacna y en barrio Meiggs . Ese antecedente también estaría en conocimiento de los secuestradores. Quienes la conocen, dicen que ya habría sufrido un caso de extorsión en el pasado .

El marido de la mujer, luego de sufrir el ataque de los secuestradores afuera de su casa, envió un dramático audio a un grupo de WhatsApp vecinal.

“Vecinos, buenas noches, disculpen que los moleste, soy el vecino de la casa (da el número de su casa), al costado de la ropa americana y de la nueva barbería. Acaban de secuestrar a mi señora. Cualquiera de esta cuadra, si tienen cámaras me pueden decir para hacer un seguimiento, por favor. Estoy llamando a PDI y Carabineros. Se los pido de todo corazón”, rogó el hombre.

Desde el Ministerio de Seguridad declinaron referirse a estos dos casos de secuestros tras ser consultados por La Tercera. Eso sí, la situación, según fuentes del Ejecutivo, ha sido monitoreada por la ministra Trinidad Steinert.