SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Dos secuestros en 24 horas: delincuentes piden rescate por empresario y se conocen detalles de nuevo caso en Estación Central

    Un segundo secuestro en menos de un día se produjo en la Región Metropolitana, especifícamente en Estación Central. El caso también está en manos de la BIPE de la PDI. El dueño de ferretería lleva desde el miércoles en cautiverio y es insulinodependiente.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Con total sigilo está trabajando la Policía de Investigaciones (PDI) para resolver los dos casos de secuestros que surgieron en la Región Metropolitana en las últimas 24 horas.

    El martes en la tarde un grupo de desconocidos capturó a Jorge Vera, empresario ferretero de 84 años, en el sector de El Llano, en San Miguel. Fue interceptado con tres vehículos mientras manejaba su camioneta camino a su casa. La Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI comenzó ese día una intensa indagatoria para dar con los responsables a la brevedad.

    Prestamista e insulinodependiente

    Una de las aristas que los detectives comenzaron a seguir en el caso de Vera es el de los préstamos informales.

    A las autoridades les preocupa su condición de insulinodependiente, pues su salud puede desmejorarse de un momento a otro si no es medicado.

    La víctima es dueño de al menos siete caballos de carrera del Hipódromo y cuenta con un “buen pasar” según comentan quienes lo conocen.

    Esos mismos conocidos afirman que Vera oficiaba como prestamista, lo que está en conocimiento de los policías. Esa misma situación sería de conocimiento de quienes lo capturaron de acuerdo a los antecedentes que manejan los conocedores del caso.

    De acuerdo a fuentes de La Tercera, el jueves los detectives hicieron contacto con los secuestradores del empresario. Así las cosas, empezó una “negociación compleja”, dicen las mismas fuentes. En medio de esos diálogos, los sujetos pusieron un monto para su liberación.

    Dicha cifra, que sería millonaria, no ha sido revelada por los investigadores para evitar entorpecer el rescate, explican actores del sistema penal. “Necesita de su medicación, no andaba con ella”, señalaron en la familia de Vera.

    Otro caso

    Al caso de San Miguel la BIPE debió sumar otro plagio en poco tiempo. Una mujer de nacionalidad peruana, comerciante de ropa en Estación Central, fue secuestrada al llegar a su domicilio en esa misma comuna, específicamente en calle 5 de abril con Jotabeche, a cuadras de los terminales de buses.

    Eran cerca de las 19.30 cuando llegó con su pareja en moto. Allí los estaban esperando cuatro sujetos en un vehículo blanco estacionado en la entrada de la casa. Golpearon a la mujer y la metieron a la fuerza al vehículo al momento en que, dicen testigos, dispararon al aire.

    Al cónyuge lo encañonaron. Una vecina explicó el momento de los hechos: “El marido dijo, si me quieren robar, llévense la moto, yo les entrego todo. Pero parece que no venían con la intención de llevarse la moto, sino que de secuestrar a la pareja”.

    Otro vecino, en diálogo con Chilevisión, contó: “Los vecinos que escuchamos preferimos quedarnos en la casa, ponernos en un lugar seguro por el tema de las balas locas. Ella es una muy buena vecina, nunca un problema, gente muy decente”.

    La Fiscalía ECOH y la BIPE se encuentra trabajando dos secuestros en simultáneo. Eso sí, dicen fuentes policiales, no es primera vez que los detectives dedicados a esos fines tienen dos casos al mismo tiempo.

    En el caso de la mujer, los investigadores manejan otro antecedente. Su madre también es empresaria con locales en Tacna y en barrio Meiggs. Ese antecedente también estaría en conocimiento de los secuestradores. Quienes la conocen, dicen que ya habría sufrido un caso de extorsión en el pasado.

    El marido de la mujer, luego de sufrir el ataque de los secuestradores afuera de su casa, envió un dramático audio a un grupo de WhatsApp vecinal.

    “Vecinos, buenas noches, disculpen que los moleste, soy el vecino de la casa (da el número de su casa), al costado de la ropa americana y de la nueva barbería. Acaban de secuestrar a mi señora. Cualquiera de esta cuadra, si tienen cámaras me pueden decir para hacer un seguimiento, por favor. Estoy llamando a PDI y Carabineros. Se los pido de todo corazón”, rogó el hombre.

    Desde el Ministerio de Seguridad declinaron referirse a estos dos casos de secuestros tras ser consultados por La Tercera. Eso sí, la situación, según fuentes del Ejecutivo, ha sido monitoreada por la ministra Trinidad Steinert.

    Más sobre:secuestrosPDIBipeFiscalíaSeguridadTrinidad Steinert

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”

    Balacera en Maipú: carabineros frustran robo a camión de reparto y enfrentan a asaltantes armados

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones

    Por pagos a la OPE antes de la llegada de Kast a La Moneda: Presidencia asegura que “no hay gastos públicos asociados”

    Funcionarios de Contraloría fiscalizan en La Moneda pagos y otros gastos asociados a la OPE

    Megarreforma: acuerdo con el PDG tambalea y Chile Vamos en alerta por el riesgoso diseño del gobierno

    Lo más leído

    1.
    Megarreforma: acuerdo con el PDG tambalea y Chile Vamos en alerta por el riesgoso diseño del gobierno

    Megarreforma: acuerdo con el PDG tambalea y Chile Vamos en alerta por el riesgoso diseño del gobierno

    2.
    Las veces en que el Partido Republicano votó en contra de la idea de legislar los proyectos del gobierno de Boric

    Las veces en que el Partido Republicano votó en contra de la idea de legislar los proyectos del gobierno de Boric

    3.
    Jeannette Jara y el sistema tributario de la megarreforma de Kast: “Quienes más ganan van a ser los que menos contribuyan a la sociedad chilena”

    Jeannette Jara y el sistema tributario de la megarreforma de Kast: “Quienes más ganan van a ser los que menos contribuyan a la sociedad chilena”

    4.
    Chile Vamos reivindica que son el “sustento político” del gobierno de Kast y se tensiona la derecha

    Chile Vamos reivindica que son el “sustento político” del gobierno de Kast y se tensiona la derecha

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”
    Chile

    Partidos de oposición se reúnen para abordar megarreforma y califican escenario como “preocupante”

    Balacera en Maipú: carabineros frustran robo a camión de reparto y enfrentan a asaltantes armados

    Por pagos a la OPE antes de la llegada de Kast a La Moneda: Presidencia asegura que “no hay gastos públicos asociados”

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones
    Negocios

    CSAV propone a sus accionistas nuevo dividendo eventual por US$97 millones

    Accionistas de Warner Bros. Discovery aprueban venta a Paramount que creará gigante de la industria audiovisual

    SMU elige a su nuevo directorio y aprueba plan de recompra de acciones

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea

    Deportes Limache sorprende y finiquita a César Pinares
    El Deportivo

    Deportes Limache sorprende y finiquita a César Pinares

    Retornos, presiones y una cuenta pendiente entre Gago y Medel: los detalles que marcarán el Clásico Universitario

    Las emotivas palabras de Marcelo Díaz para Michael Clark tras su renuncia a Azul Azul

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    Autores y lectores chilenos responden: mis manías y mis ritos con los libros
    Cultura y entretención

    Autores y lectores chilenos responden: mis manías y mis ritos con los libros

    Rush suma una segunda fecha en su regreso a Chile

    Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán
    Mundo

    Por qué Trump destituyó al secretario de la Armada de EE.UU. en medio del bloqueo a Irán

    El Tribunal Penal Internacional confirma todos los cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte y lo envía a juicio

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz

    Una cuna vacía en medio de la maternidad
    Paula

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano