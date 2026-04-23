Alessandri desestima acusaciones de la oposición de inconstitucionalidad en megarreforma: “Están en todo su derecho, pero no veo el fondo”

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, abordó esta mañana la megarreforma presentada al Congreso por el Presidente José Antonio Kast ayer miércoles, la cual consta de ambicioso paquete de cinco grandes ejes cuyo objetivo, en su conjunto, “es romper con el estancamiento y contribuir a generar más empleo, seguridad y esperanza”.

Consultado en conversación con Radio Infinita sobre cómo ve la tramitación del proyecto, y específicamente, cómo ha visto la posición que ha asumido el Partido de la Gente (PDG), Alessandri apuntó a la importancia de alcanzar acuerdos.

“En la Cámara nosotros somos minoría del oficialismo, nos faltan dos votos para la mayoría, por lo tanto, en distintos temas va a haber que pactar, y ahí estuvimos conversando con el PPD, con la DC, con algunos independientes, y también con el Partido de la Gente”, señaló.

“Esos votos los vamos a necesitar, no sólo para este proyecto, sino que para todos. Que el PDG se haya sentado a la mesa es muy positivo”, afirmó.

En esta línea, Alessandri indicó que se “autoimpuso” que se apruebe este proyecto “por al menos 12 votos de holgura”.

“Porque la señal al inversionista, la señal al que está mirando a Chile, que sea que este es un proyecto que va a durar en el tiempo, y no que va a cambiar el signo político del gobierno y se van a retrotraer estas medidas”, sostuvo. “Por lo tanto, sea con el PDG, sea con el PPD, sea con la Democracia Cristiana, yo quiero una aprobación holgada para dar una señal clara de que Chile vuelve al pole position de América Latina, vuelve a subirse al tren del crecimiento y el desarrollo”.

Por otra parte, y consultado sobre la oposición, en donde han anticipado reservas de constitucionalidad llevar eventualmente el proyecto al Tribunal Constitucional, Alessandri apuntó que “están en todo su derecho, pero yo no veo el fondo”.

“Yo me he juntado con abogados constitucionalistas, profesores, me he juntado con gente con vasta experiencia en el TC, incluso. Han revisado el proyecto”, señaló. “Esto que dicen de que beneficiaría a algún ministro porque tiene 65 años y podría ser beneficiado por la exención de contribuciones, la norma lo regula claramente: cuando es un beneficio que es para todo el país, no hay conflicto de interés”.

“Después otra razón erasi pasaba por una sola comisión, no se estaría dando el debate abierto y democrático que requiere la Constitución. Bueno, se está dando porque está pasando por dos y un poquito por una tercera comisión con dos artículos. Entonces, cada uno de esos argumentos sí van a tener prensa, sí van a lograr dilatar de alguna manera la discusión o llevar el foco a otro tema, pero yo pienso que no tienen asidero constitucional”.