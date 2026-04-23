Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico que transportaba crudo iraní

Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado de la intercepción de otro petrolero en aguas del océano Índico que transportaba crudo iraní, en el marco del cierre perimetral que ha impuesto el Ejército estadounidense a la zona de Ormuz, vía por la que transcurre un quinto de producción mundial de crudo.

“Las fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje con derecho de visita del buque sin bandera sancionado M/T Majestic X”, ha informado el departamento que dirige Pete Hegseth.

En este sentido, señala que el buque transportaba petróleo “desde Irán”, si bien fue abordado en el aguas del océano Índico.

Washington encuadra esta operación en las medidas de control marítimo “para desarticular redes ilícitas e interceptar buques que proporcionen apoyo material a Irán”, afirmando que su alcance es global y actuará “dondequiera que operen” esos navíos. “Las aguas internacionales no pueden ser utilizadas como escudo por actores sancionados”, ha añadido.

Según ha informado recientemente el Mando Central del Ejército estadounidense, CENTCOM, 31 buques se han visto obligados a dar media vuelta o regresar a puerto “como parte del bloqueo estadounidense contra Irán” en el estrecho de Ormuz.