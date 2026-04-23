Trump reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa en un cambio histórico

Una voluntaria muestra frascos de cogollos de cannabis secos en el dispensario de marihuana medicinal La Brea Collective en Los Ángeles, California, el 18 de marzo de 2014.

El fiscal general interino del presidente Donald Trump firmó el jueves una orden que reclasifica la marihuana medicinal con licencia estatal como una droga menos peligrosa. Este es un cambio de política importante, largamente esperado por los defensores que afirmaban que el gobierno federal nunca debió haber tratado al cannabis como a la heroína, destaca The Associated Press.

La orden firmada por Todd Blanche no legaliza la marihuana para uso médico o recreativo bajo la ley federal. Sin embargo, sí modifica su regulación, trasladando la marihuana medicinal con licencia de la Lista I -reservada para drogas sin uso médico y con alto potencial de abuso- a la Lista III, menos estricta. También otorga a los operadores de marihuana medicinal con licencia una importante exención fiscal y facilita la investigación sobre el cannabis.

La administración Trump también anunció que impulsaría el proceso para reclasificar la marihuana de manera más general, y programó una audiencia para finales de junio.

Under the decisive leadership of @POTUS, this Department of Justice is delivering on his promise to improve American healthcare. This includes:



• Immediately rescheduling FDA-approved marijuana and state-licensed marijuana from Schedule I to Schedule IIl



• Ordering a new,… pic.twitter.com/DUtqKQgavl — Acting AG Todd Blanche (@DAGToddBlanche) April 23, 2026

En diciembre, Trump ordenó a su administración que trabajara lo más rápido posible para reclasificar la marihuana. El sábado, mientras el presidente republicano firmaba una orden ejecutiva no relacionada con psicodélicos, pareció expresar su frustración por la demora.

Blanche declaró el jueves que el Departamento de Justicia estaba “cumpliendo la promesa del presidente Trump” de ampliar el acceso de los estadounidenses a opciones de tratamiento médico. “Esta reclasificación permite investigar la seguridad y la eficacia de esta sustancia, lo que en última instancia proporciona a los pacientes una mejor atención y a los médicos información más fiable”, afirmó en un comunicado.

La medida de Blanche legitima en gran medida los programas de marihuana medicinal en los 40 estados que los han adoptado. Establece un sistema acelerado para que los productores y distribuidores de marihuana medicinal con licencia estatal se registren ante la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Trump reclassifies marijuana in bold move angering some of his closest Republican allies. pic.twitter.com/BKoXDybndd — Daily Mail (@DailyMail) April 23, 2026

Deja claro que los investigadores del cannabis no serán penalizados por obtener marihuana o productos derivados de la marihuana con licencia estatal para usarlos en su trabajo, y otorga a las empresas de marihuana medicinal con licencia estatal una ventaja inesperada al permitirles, por primera vez, deducir los gastos comerciales en sus impuestos federales.

Según Reuters, la decisión de reclasificar la marihuana representa uno de los cambios federales más significativos en la política sobre la marihuana en décadas, eliminando obstáculos para la investigación de su posible uso. Esta medida se produce tras una orden ejecutiva emitida en diciembre por el presidente Donald Trump, en la que se instruyó al Departamento de Justicia a flexibilizar las restricciones sobre la marihuana.

El gobierno estadounidense ha mantenido su prohibición de larga data -que se remonta a la Ley de Impuestos sobre la Marihuana de 1937- incluso cuando casi todos los estados han aprobado el uso de cannabis de alguna forma. Veinticuatro estados, además de Washington D.C., han autorizado el uso recreativo de marihuana para adultos; cuarenta cuentan con sistemas de marihuana medicinal; y otros ocho permiten el cannabis con bajo contenido de THC o el aceite de CBD para uso médico. Solo Idaho y Kansas prohíben la marihuana por completo.

BREAKING: President Trump's acting attorney general reclassifies state-licensed medical marijuana as a less-dangerous drug in a major shift. https://t.co/qGpa1HuVc1 — The Associated Press (@AP) April 23, 2026

Durante años, la marihuana ha sido clasificada al mismo nivel que drogas mucho más potentes como la heroína, a pesar de que casi la mitad de los estados de EE.UU. han legalizado el cannabis en los últimos años. La administración de Joe Biden emprendió una iniciativa similar en 2024, pero la medida no se concretó cuando Trump regresó al cargo.