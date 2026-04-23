Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas. Foto referencial de archivo

Recientemente el gobierno confirmó la continuidad del Subsidio Eléctrico durante 2026, por lo que indicaron los detalles de la próxima convocatoria.

El siguiente plazo corresponde al quinto llamado para postular a la rebaja en la cuenta de la electricidad, que aplicará durante el segundo semestre.

Cabe recordar que hace algunos días surgieron dudas respecto a la permanencia de la iniciativa, sin embargo, desde el Ministerio de Energía se aclaró que el beneficio no será eliminado.

Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas. Foto referencial de archivo

Cómo postular al Subsidio Eléctrico

La próxima postulación al Subsidio Eléctrico se habilitará entre el 26 de mayo y el 5 de junio en el sitio web subsitrioelectrico.cl o de forma presencial en ChileAtiende.

Entre los requisitos para acceder al programa son los siguientes:

Deben postular personas mayores de 18 años.

El grupo debe encontrarse dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH) vigente a la segunda quincena de mayo, o contar con una persona electrodependiente registrada, independiente de su tramo del RSH.

Pueden postular arrendatarios o propietarios.

Deben estar al día con el pago de la cuenta de la electricidad al 22 de junio.

También se debe considerar que la asignación del subsidio priorizará a hogares con personas electrodependientes, sujetas de cuidado, menores de edad, cuidadores o adultos mayores.

Respecto a los resultados, estos se darán a conocer en agosto, mientras que el descuento se comenzará a aplicar desde septiembre.

Los montos confirmados por el gobierno corresponden a los siguientes: