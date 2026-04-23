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    Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas

    El siguiente plazo para solicitar el beneficio permitirá acceder a la rebaja en la cuenta de la luz durante el segundo semestre.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas. Foto referencial de archivo

    Recientemente el gobierno confirmó la continuidad del Subsidio Eléctrico durante 2026, por lo que indicaron los detalles de la próxima convocatoria.

    El siguiente plazo corresponde al quinto llamado para postular a la rebaja en la cuenta de la electricidad, que aplicará durante el segundo semestre.

    Cabe recordar que hace algunos días surgieron dudas respecto a la permanencia de la iniciativa, sin embargo, desde el Ministerio de Energía se aclaró que el beneficio no será eliminado.

    Subsidio Eléctrico 2026: confirman montos de la quinta convocatoria y próximas fechas. Foto referencial de archivo

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico

    La próxima postulación al Subsidio Eléctrico se habilitará entre el 26 de mayo y el 5 de junio en el sitio web subsitrioelectrico.cl o de forma presencial en ChileAtiende.

    Entre los requisitos para acceder al programa son los siguientes:

    • Deben postular personas mayores de 18 años.
    • El grupo debe encontrarse dentro del 40% de menores ingresos, según el Registro Social de Hogares (RSH) vigente a la segunda quincena de mayo, o contar con una persona electrodependiente registrada, independiente de su tramo del RSH.
    • Pueden postular arrendatarios o propietarios.
    • Deben estar al día con el pago de la cuenta de la electricidad al 22 de junio.

    También se debe considerar que la asignación del subsidio priorizará a hogares con personas electrodependientes, sujetas de cuidado, menores de edad, cuidadores o adultos mayores.

    Respecto a los resultados, estos se darán a conocer en agosto, mientras que el descuento se comenzará a aplicar desde septiembre.

    Los montos confirmados por el gobierno corresponden a los siguientes:

    • Para un hogar con una persona el descuento será de $17.346
    • Entre dos y tres integrantes tendrán un monto de $22.548
    • Cuatro personas o más contarán con $31.224
    Más sobre:BonosBeneficiosSubsidiosSubsidio EléctricoSubsidio de luzQuinta convocatoriaQuinta postulaciónPostularMontoCuenta de la luzCuenta de electricidadValorRequisitosFecha

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