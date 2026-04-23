El evento sobre la situación fiscal de Chile del CFA y la FEN que trae a Rodrigo Valdés desde el FMI

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile realizarán un seminario sobre la situación fiscal de Chile, donde el principal invitado es el director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, quien este mes realizó su primera entrevista a nivel global en su nuevo cargo con Pulso.

El también exministro de Hacienda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet será el principal expositor en el seminario titulado “Situación fiscal de Chile: estado actual y desafíos futuros”.

“Una instancia de discusión técnica y transversal para abordar el escenario fiscal actual del país, a partir de los más recientes informes del CFA”, explica el mismo CFA en la convocatoria del evento.

Mientras que, respecto al rol de Valdés en el evento, el CFA dijo a Pulso que “aportaría su mirada sobre los desafíos fiscales de Chile, teniendo en consideración el panorama fiscal internacional”.

El evento se realizará el jueves 7 de mayo en la Fen y la asistencia es vía inscripción.

La instancia se da en el contexto de que en los últimos informes, el CFA alertó sobre la situación fiscal de Chile. Esto tras los últimos incumplimientos de las metas fiscales fijadas por el gobierno del expresidente Gabriel Boric y también planteó reparos a las últimas proyecciones vigentes, en temas como la estimación de ingresos que dejó la administración anterior antes del cambio de mando.

Sin embargo, el CFA también apunta que la situación fiscal se viene deteriorando desde “2008 a la fecha”.

Otro de los contextos del debate es cómo la megarreforma compensará la menor recaudación ante la reducción de impuestos propuestos, como el de las empresas y la reintegración del sistema de forma gradual. Desde el gobierno del Presidente José Antonio Kast apuntan que la medida no generará presiones fiscales

“El CFA ha puesto énfasis en que se requiere construir un acuerdo amplio y transversal en pos de la sostenibilidad fiscal y, además, ese desafío no debiese postergarse, porque hoy estamos a tiempo de ejecutar acciones de forma planificada y ordenada, que eviten decisiones más difíciles en el futuro”, dijo el organismo en el contexto de la necesidad de tener un “diagnóstico común de la situación fiscal actual”, destacó el CFA sobre el rol del evento.

En la cita también estará la presidenta del CFA en un rol de presentadora de la situación fiscal de Chile de 2025 y proyectada para 2030.

También se realizará un panel de discusión. Esta última parte estará moderada por el vicepresidente del CFA, Sebastián Izquierdo, y participarán: Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno UC; Alejandro Micco, profesor titular de la FEN y exsubsecretario de Hacienda durante el mismo periodo de Valdés en Hacienda; y Macarena García Aspillaga, economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD).

“Se pretende generar una instancia para compartir perspectivas y reflexiones en torno a los desafíos fiscales que enfrentará Chile en el mediano plazo, contribuyendo a generar espacios de diálogo técnico que permitan avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad y política fiscal”, resaltó el CFA sobre la cita.

El evento finalizará con la presentación del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien “ofrecerá su mirada sobre el desafío de construir el acuerdo requerido en materia fiscal”.