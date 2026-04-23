SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El evento sobre la situación fiscal de Chile del CFA y la FEN que trae a Rodrigo Valdés desde el FMI

    El director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI y exministro de Hacienda de Chile, Rodrigo Valdés, expondrá el 7 de mayo en el seminario llamado “Situación fiscal de Chile: estado actual y desafío futuros”.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés. Jabin Botsford

    El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile realizarán un seminario sobre la situación fiscal de Chile, donde el principal invitado es el director del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Valdés, quien este mes realizó su primera entrevista a nivel global en su nuevo cargo con Pulso.

    El también exministro de Hacienda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet será el principal expositor en el seminario titulado “Situación fiscal de Chile: estado actual y desafíos futuros”.

    “Una instancia de discusión técnica y transversal para abordar el escenario fiscal actual del país, a partir de los más recientes informes del CFA”, explica el mismo CFA en la convocatoria del evento.

    Mientras que, respecto al rol de Valdés en el evento, el CFA dijo a Pulso que “aportaría su mirada sobre los desafíos fiscales de Chile, teniendo en consideración el panorama fiscal internacional”.

    El evento se realizará el jueves 7 de mayo en la Fen y la asistencia es vía inscripción.

    La instancia se da en el contexto de que en los últimos informes, el CFA alertó sobre la situación fiscal de Chile. Esto tras los últimos incumplimientos de las metas fiscales fijadas por el gobierno del expresidente Gabriel Boric y también planteó reparos a las últimas proyecciones vigentes, en temas como la estimación de ingresos que dejó la administración anterior antes del cambio de mando.

    Sin embargo, el CFA también apunta que la situación fiscal se viene deteriorando desde “2008 a la fecha”.

    Otro de los contextos del debate es cómo la megarreforma compensará la menor recaudación ante la reducción de impuestos propuestos, como el de las empresas y la reintegración del sistema de forma gradual. Desde el gobierno del Presidente José Antonio Kast apuntan que la medida no generará presiones fiscales

    “El CFA ha puesto énfasis en que se requiere construir un acuerdo amplio y transversal en pos de la sostenibilidad fiscal y, además, ese desafío no debiese postergarse, porque hoy estamos a tiempo de ejecutar acciones de forma planificada y ordenada, que eviten decisiones más difíciles en el futuro”, dijo el organismo en el contexto de la necesidad de tener un “diagnóstico común de la situación fiscal actual”, destacó el CFA sobre el rol del evento.

    En la cita también estará la presidenta del CFA en un rol de presentadora de la situación fiscal de Chile de 2025 y proyectada para 2030.

    También se realizará un panel de discusión. Esta última parte estará moderada por el vicepresidente del CFA, Sebastián Izquierdo, y participarán: Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno UC; Alejandro Micco, profesor titular de la FEN y exsubsecretario de Hacienda durante el mismo periodo de Valdés en Hacienda; y Macarena García Aspillaga, economista senior de Libertad y Desarrollo (LyD).

    “Se pretende generar una instancia para compartir perspectivas y reflexiones en torno a los desafíos fiscales que enfrentará Chile en el mediano plazo, contribuyendo a generar espacios de diálogo técnico que permitan avanzar en el fortalecimiento de la institucionalidad y política fiscal”, resaltó el CFA sobre la cita.

    El evento finalizará con la presentación del ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, quien “ofrecerá su mirada sobre el desafío de construir el acuerdo requerido en materia fiscal”.

    Más sobre:EconomíaRodrigo ValdésFMIFENCFA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Defensoría presentará recurso ante aplazamiento hasta junio de juicio contra menores por ataque al molino Grollmus

    Kast inaugura Café Literario Balmaceda valdalizado en estallido social: “La violencia que se ejerció acá debe ser combatida”

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz

    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

    Lo que se sabe del secuestro de un empresario en San Miguel y el presunto secuestro de una comerciante en Estación Central

    Latam por guerra en Medio Oriente: “Es imposible prever el impacto que esto tendrá para la industria”

    Lo más leído

    1.
    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    Hacienda cifra en casi US$2 mil millones gasto fiscal que ya se ha recortado de US$ 3 mil millones comprometidos para 2026

    2.
    Gobierno aclara que acuerdo con PDG no incluye impuesto Pyme y que norma de IA en propiedad intelectual podría dinamizar algunos sectores

    Gobierno aclara que acuerdo con PDG no incluye impuesto Pyme y que norma de IA en propiedad intelectual podría dinamizar algunos sectores

    3.
    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

    4.
    PriceSmart oficializa su llegada a Chile y proyecta abrir múltiples clubes desde 2027

    PriceSmart oficializa su llegada a Chile y proyecta abrir múltiples clubes desde 2027

    5.
    Álvaro García en picada contra Megarreforma: “Es regresivo, puramente ideológico (...) Se fortalece la inestabilidad social”

    Álvaro García en picada contra Megarreforma: “Es regresivo, puramente ideológico (...) Se fortalece la inestabilidad social”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Sevilla en TV y streaming

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 22 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Bolivia por el Sudamericano Sub 17 Femenino

    Lo que se sabe del secuestro de un empresario en San Miguel y el presunto secuestro de una comerciante en Estación Central

    Desbordes critica a diputados que no apoyaron proyecto de Escuelas Protegidas y dice que “son cómplices” de la violencia

    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg
    Negocios

    Caso Factop: salen a remate casa, departamento y Porsche de Rodrigo Topelberg

    Latam por guerra en Medio Oriente: “Es imposible prever el impacto que esto tendrá para la industria”

    Quiroz revela en Comisión de Hacienda la meta de creación de empleo del gobierno de Kast

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Quién es Emily Hart, la supuesta influencer MAGA creada con IA para estafar a hombres en línea

    Sin derrotas para la U: el historial de Diego Flores dirigiendo a Universidad de Chile y a la UC en la antesala del clásico
    El Deportivo

    Sin derrotas para la U: el historial de Diego Flores dirigiendo a Universidad de Chile y a la UC en la antesala del clásico

    Cecilia Pérez se prepara: Michael Clark renuncia a la presidencia de Azul Azul

    Nueva imagen insólita en el fútbol argentino: hincha manipula cámara de la transmisión oficial y aparece en pleno partido

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    Rush suma una segunda fecha en su regreso a Chile
    Cultura y entretención

    Rush suma una segunda fecha en su regreso a Chile

    Las actividades por el Día Internacional del Libro 2026: guía imperdible de ferias, charlas y regalos para celebrar

    Michael Jackson en llamas: el accidente en un rodaje que cambió su vida para siempre

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz
    Mundo

    Trump reitera que hay divisiones internas en Irán y que Estados Unidos tiene “totalmente sellado” Ormuz

    El Gobierno de Milei veta a toda la prensa el acceso a la Casa Rosada

    Una familia ecuatoriana desgarrada por ICE: la foto ganadora del World Press Photo 2026

    Una cuna vacía en medio de la maternidad
    Paula

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra

    Dip de alcachofas con grana padano