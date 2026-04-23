En vivo: el Sevilla de Suazo y Sánchez visita al Levante en un duelo clave por la permanencia

Minuto a minuto

Levante 1-0 Sevilla

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(72′) Cambio en Sevilla. Ingresa Alexis Sánchez en remplazo de Isaac Romero.

(71′) Sevilla intenta con todo anotar el empate, pero debe tomar precauciones con los espacios que deja en su sector.

(46′) ¡Comenzó el segundo tiempo!

(45+7′) ¡Fin del primer tiempo! Levante se impone por la cuenta mínima a Sevilla.

(38′) ¡Gol de Levante! Iván Romero pone en ventaja a los locales con un potente remate al primer palo.

(30′) En media hora, de juego se mantiene el empate sin goles.

(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Levante y Sevilla por el campeonato español.

Tanto Alexis Sánchez como Gabriel Suazo se encuentran en el banco de suplentes.

Bienvenidos. Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el duelo clave entre Levante y Sevilla en la lucha por mantener la categoría.