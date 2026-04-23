Las emotivas palabras de Marcelo Díaz para Michael Clark tras su renuncia a Azul Azul

La salida de Michael Clark remece el CDA. Este jueves, el ingeniero anunció que deja la presidencia y el directorio de Azul Azul. “En la despedida quiero decirles que nada en la U es fácil, todo cuesta. Y puede que sea eso mismo lo que hace que todo lo bueno se disfrute aún más y sea más lindo. No tengo dudas de que, bajo la hoja de ruta que hemos escrito junto con el Directorio, los éxitos deportivos no tardarán en ser permanentes”, escribió en una carta.

El saliente timonel de la concesionaria se despidió del plantel y los funcionarios del complejo ubicado en La Cisterna. Según supo El Deportivo, entre los más afectados con la noticia entre los jugadores estaba Marcelo Díaz.

De hecho, el capitán de la U tomó la palabra y le agradeció la gestión. El volante enfatizó que, para él, Clark logró “ordenar la casa” en sus cuatro años y medio en la testera de Azul Azul.

El próximo martes se llevará la elección de los nuevos directores y se ratificará a Cecilia Pérez como la nueva timonel del equipo laico. En reemplazo de Clark no se descarta que el bloque que lideraba busque a exfutbolistas identificados con Universidad de Chile para que ocupen un lugar en la mesa.

A través de sus redes sociales, el cuadro estudiantil laico compartió registros fotográficos de la despedida de Clark del plantel. Se le ve rodeado de futbolistas y en algunas imágenes junto a Díaz y también cerca de Fernando Gago.