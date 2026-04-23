Gobierno levanta ley del hielo al PC y ministro García agenda cita con sus diputados

Hace una semana, en una de sus primeras acciones como jefa de bancada de los diputados del Partido Comunista, Daniela Serrano se acercó a la oficina de la Secretaría General de la Presidencia de la Cámara a solicitar formalmente una reunión con las autoridades del gobierno.

La sorpresiva jugada trataba de salir al paso de los “rumores” de que el gobierno, dentro de su estrategia política y legislativa, pretendía aislar a las bancadas de izquierda y eventualmente quebrar a la oposición.

Las suspicacias se basaban en el hecho de que el ministro secretario general de la Presidencia, José García (RN), había comenzado su ronda de reuniones protocolares con la oposición en su calidad de enlace con el Congreso, con la DC, el PPD e incluso el PS, que en los últimos días ha endurecido su postura contra La Moneda.

En el Ejecutivo admiten que ese era el diseño inicial, ya que la posibilidad de acuerdos con el PC y el Frente Amplio se veía lejana, sino imposible. Por lo tanto, existía una cierta cautela o distancia para tratar con legisladores de esos partidos, toda vez que veían, además, en esos sectores de izquierda un agresivo discurso contra los primeros pasos del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Esa suerte de ley del hielo, que el gobierno de Gabriel Boric también implementó con los parlamentarios del Partido Republicano, comenzó a cambiar esta semana.

A pesar de que el clima político sigue enardecido, ahora con la entrada del megaproyecto, que a juicio de la izquierda beneficia “a los más ricos”, hubo una seguidilla de encuentros, breves pero igualmente productivos, entre ministros de La Moneda y el Frente Amplio, que al igual que el PC también pidió abrir un canal de diálogo con el Ejecutivo a través de un par de cartas públicas.

El titular del Interior, Claudio Alvarado (UDI), por ejemplo, sostuvo una improvisada reunión en una sala de la Cámara con legisladores del FA para abordar la problemática de violencia en el sur, mientras que García (RN) encabezó un encuentro protocolar el miércoles con los legisladores frenteamplistas (incluyendo al senador Diego Ibáñez), que tendrá continuidad en otra cita que se realizará el lunes en La Moneda.

Ese mismo día, pero en la mañana, posiblemente a las 11 de la mañana, en la sede del Congreso en Santiago, el titular de la Segpres, acompañado de la subsecretaria Constanza Castillo, tendrá esta esperada cita con los diputados comunistas.

Los detalles del encuentro aún se están afinando y no está descartada la posibilidad de que se sumen algunos senadores del PC, que paralelamente estaban trabajando una carta para ir a entregar a La Moneda con exigencias y sugerencias para el megaproyecto.

Obviamente el tema central de la reunión del lunes entre García y los diputados comunistas será la discusión de la emblemática iniciativa del Presidente Kast, que el gobierno pretende sacar en un plazo reducido de tiempo, a pesar de la fuerte resistencia de las bancadas de izquierda.

“Nosotros habíamos pedido una reunión hace una semana atrás. Esto no se había materializado hasta ahora. Ya presentado el proyecto, nos vamos a juntar con el ministro García Ruminot, en el ex Congreso Nacional, para hacerle ver nuestras preocupaciones sobre este proyecto, que no tiene nada de reconstrucción, sino que es una reforma tributaria. Le vamos a hacer ver cuáles son los puntos en que nosotros no estamos dispuestos. De insistir el gobierno en esta mala reforma, nosotros no vamos a cambiar nuestra posición de rechazar la idea de legislar”, comentó la diputada Serrano.