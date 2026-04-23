En última década 18 comunas empeoraron su calidad de vida urbana por deterioro en conectividad y ambiente de negocios

Punta Arenas, 26 de junio 2024. Vida diaria en Punta Arenas Region de Magallanes y la Antartica Chilena. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), en conjunto al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica, elabora año a año el Índice de Calidad de Vida Urbana (ICVU), que busca sondear el avance de 10 años en esta materia. El sondeo correspondiente al 2025 reveló que si bien hay comunas presentaron mejoras, son más las que experimentaron retrocesos en la última década.

El estudio analiza 99 comunas, con más de 50.000 habitantes cada una, evaluando 6 dimensiones: conectividad y movilidad; vivienda y entorno; condiciones laborales; ambiente de negocios; salud y medioambiente; y condiciones socioculturales.

Del total de la muestra, 14 comunas, con una población de de 2.032.374 habitantes, lograron mejorar su calidad de vida urbana en la última década. Otras 18, que agrupan 2.213.037 personas, experimentaron un retroceso en el mismo periodo. Las dimensiones que tuvieron mayor impacto en esta disminución son conectividad y movilidad, ambiente de negocios y condiciones socioculturales.

Las 18 comunas que retrocedieron son Antofagasta, Copiapó, Arica, Limache, Quillota, Molina, Los Ángeles, Angol, Vallenar, San Vicente, San Pedro de la Paz, Puerto Varas, Coquimbo, Penco, Padre Las Casas, Chillan Viejo, Buin y Talagante.

Arturo Orellana, director del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, explicó que “en los últimos diez años, marcados por el estallido social y la pandemia, se observan retrocesos en la calidad de vida urbana, especialmente en ciudades intermedias, seguido por comunas de áreas metropolitanas, además de un aumento de las brechas entre comunas en la Región Metropolitana”.

El documento subdivide las comunas en tres categorías: ciudades intermedias, áreas metropolitanas y la Región Metropolitana. En el primero de estos segmentos, sólo una comuna presenta un alto nivel de calidad de vida urbana: Punta Arenas. Aunque en la última década ha mantenido su nivel.

Entre las comunas intermedias, sólo dos mejoraron: Rengo y Coyhaique, que pasaron de un nivel bajo a un nivel medio alto. “Por otra parte, 10 comunas disminuyeron su calidad de vida urbana, concentrando esta tipología de ciudades los mayores retrocesos de la última década”, detalla.

Respecto a las áreas metropolitanas, el escrito destaca a Concón, Concepción y Machalí con un alto nivel de calidad de vida urbana, mientras que Chiguayante, Viña del Mar, Rancagua y San Pedro de la Paz tienen un nivel medio alto.

“En la década, cinco comunas mejoraron su desempeño, mientras que otras seis experimentaron una disminución en su calidad de vida urbana”, explica el informe.

En la Región Metropolitana 9 comunas mantienen un nivel alto, y 7 medio alto. Por otro lado, 13 mantienen un nivel medio bajo y otras 13 nivel bajo. Huechuraba, Peñalolén, Independencia, La Cisterna, Recoleta, Estación Central y San Bernardo, destacan por haber mejorado su calidad de vida urbana, aunque en distintos niveles.

Propuestas de la CChC

El gerente de Estudios y Políticas Públicas del gremio, Nicolás León, presentó una serie de medidas en las dimensiones que han impulsado el retroceso de las comunas.

En conectividad y movilidad, la CChC propuso “reforzar el transporte público como sistema preferente, mejorando su frecuencia, integración tarifaria y prioridad vial, especialmente en comunas periférica”. Adicionalmente, apuntó a integrar movilidad y planificación urbana, promoviendo una densificación equilibrada y una mejor mezcla de usos del suelo.

Para mejorar el ambiente de negocios, el gremio declaró que se debe fortalecer la base económica local, incentivando la creación y formalización de pequeñas empresas, reduciendo trámites y tiempos para la obtención de patentes. También mencionaron que la relevancia de revitalizar áreas comerciales y productivas.

Finalmente, respecto a condiciones socioculturales, la asociación destaca la urgencia “de reactivar la participación ciudadana y el tejido social, además de fortalecer la prevención comunitaria de la violencia, como elementos clave para tener ciudades más cohesionadas, seguras y con mejores oportunidades para sus habitantes”, concluye.