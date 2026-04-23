Novandino Litio y visión de Salar Futuro: “Hay una alta expectativa por las nuevas tecnologías”

El proyecto Salar Futuro es clave para Novandino Litio, a tal punto que estuvo dentro de los potenciales riesgos en la última memoria de SQM. “No podemos asegurar que Nova Andino Litio obtenga la RCA del SEA para explotar litio en el Salar de Atacama después de 2030”, se lee en el documento.

Es más, “en caso de que NovaAndino Litio no obtenga la RCA, la empresa conjunta no podrá continuar extrayendo litio y potasio en el Salar de Atacama después del 31 de diciembre de 2030, lo que podría tener un impacto adverso significativo en nuestro negocio, situación financiera y resultados de operaciones”.

Sin embargo, la compañía está trabajando para llegar con su permiso al 2030, y para ello, proyecta ingresar su trámite ambiental en junio.

“Efectivamente, nosotros vamos a ingresar en el mes de junio. Eso es algo seguro”, dice a Pulso el gerente de medio ambiente de Novandino Litio, Julio García Marín, quien explica que están avanzando en las revisiones del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

“Tenemos borradores de este Estudio de Impacto Ambiental, lo estamos revisando, estamos trabajándolo. Vamos a empezar el proceso ahora la segunda etapa del proceso de participación temprana con los territorios. Así que estamos muy confiados de que la iniciativa va a entrar en la fecha que hemos establecido y con todos los requerimientos y el más alto estándar”, afirma García después de su exposición en el Summit Futuro Sostenible de El Mercurio.

Respecto de la inversión, esta ha ido revelándose y creciendo con el tiempo. En septiembre pasado, García señaló que la inversión superaría los US$ 2.000 millones. Ahora, el ejecutivo sostiene que el monto estimado asciende a “alrededor de US$ 3.000 millones”. Aunque cuando el proyecto fue presentado el 2022, se estimaba que Salar Futuro costaría US$ 1.500 millones.

Trabajo con comunidades

El año pasado, explica el ejecutivo, hicieron un proceso de participación, donde se reunieron con más de 1.500 personas. Unas 150 reuniones y alrededor de 600 preguntas.

“Esas 600 preguntas alimentaron el desarrollo del proyecto. Ese proceso que se dio entre marzo y diciembre nos permitió en el fondo poder apalancar lo que es el cierre del Estudio Impacto Ambiental (...) eso es lo que vamos a hacer a partir de los próximos días”, sostuvo el representante de Novandino Litio.

Las comunidades han puesto el foco en las nuevas tecnologías. Justamente, el compromiso de fondo de este proyecto es reducir el consumo hídrico desde aguas continentales a través de la Extracción Directa de Litio (DLE, por sus siglas en inglés).

“En general, hay una alta expectativa por las nuevas tecnologías. Se estima que van en el buen sentido, en el sentido que corresponde de reducir el consumo de agua, llevarlo a cero, básicamente, con la implementación del proyecto. Pero también, en el fondo, una legítima preocupación y desafíos de si estos objetivos se van a cumplir. Entonces, ha sido muy importante apuntar a explicar cómo lo vamos a lograr”, concluyó García sobre la visión de las comunidades al proyecto.