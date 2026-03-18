Novandino Litio ingresará en junio a trámite ambiental su proyecto Salar Futuro de US$3.000 millones

Es un proyecto que se prepara con ahínco. Novandino Litio, la nueva empresa conjunta entre SQM y Codelco, ha tenido cinco reuniones de directorio donde ha trabajado en el desarrollo de la compañía litífera que conformaron y que proyecta producir entre 280 y 300 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) al año.

El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, que también es el máximo timonel de Novandino Litio, dijo al respecto, en la conferencia hídrica de Acades, que “el directorio está funcionando muy bien, estamos llenos de actividad, porque tenemos el tremendo desafío de construir el proyecto Salar Futuro”.

Pacheco entregó más detalles del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que habían anunciado que ingresará durante 2026 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): “Vamos a presentar el Estudio de Impacto Ambiental de Salar Futuro en junio de este año”, sostuvo.

Logo de Novandino

Salar Futuro es la iniciativa más relevante de Novandino Litio, ya que aumentará el porcentaje de recuperación de litio de las operaciones en el salar de Atacama y en la Planta del Carmen. El proyecto, estiman, recuperará más litio de las salmueras extraídas e impulsará el desarrollo de una operación más sustentable.

Las estimaciones de inversión han ido variando con los años. La iniciativa fue presentado por SQM Salar -que ahora es Novandino Litio- el 2022. Allí informó que el capex del proyecto ascendía a US$1.500 millones. En septiembre del año pasado la empresa dijo a Pulso que la inversión sobrepasaba los US$2.000 millones, pero en un estudio realizado por académicos de la Universidad de Chile -que la estatal usó para fundamentar la decisión de seleccionar a SQM como socio- la inversión del proyecto varía entre los US$3.000 y US$3.500 millones.

El tiempo que le queda a Pacheco en Codelco no es mucho, debe salir el 25 de mayo. El ejecutivo fue consultado si ha evaluado partir antes de la estatal. “No”, respondió tajante, y agregó que “yo tengo un decreto firmado por el Presidente de la República. Mi decreto vence el día 25 de mayo. Por lo tanto, el día 25 de mayo, a medianoche, dejo mi cargo”. A la futura persona que asuma el asiento, le recomendó “que tenga mucha paciencia, que tenga mucha perseverancia y que piense siempre en el largo plazo”.

En otros temas, Pacheco dijo que “la producción del año 2026 de Codelco va a ser superior a la del año 2025″, y que “la caída de producción de Codelco ya logramos superarla, logramos estabilizarla y comienza poco a poco a aumentar, siendo eso evidentemente cada día más difícil”.