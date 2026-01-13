El estudio que ha citado Codelco para defender alianza con SQM prevé ganancias para la estatal por US$ 603 millones a 2030

El acuerdo entre Codelco y SQM, que dio origen a la empresa conjunta NovaAndino Litio, no estuvo exenta de polémicas. Parlamentarios y consultoras desplegaron argumentos a favor y en contra del trato directo que realizaron las mineras para elaborar litio en el Salar de Atacama, en lugar de una licitación para asignar el desarrollo en el salar de Atacama hasta 2060.

Uno de esos informes que se pronunció en contra fue el que realizó el economista Jorge Quiroz -futuro ministro de Hacienda de José Antonio Kast- junto a sus socios en Quiroz y Asociados, Felipe Givovich y Tomás Bunster, encargado por el grupo Errázuriz. “Una licitación habría resultado probablemente con SQM como adjudicatario (merced a su ventaja de información), pero habría permitido, muy plausiblemente, capturar alguna fracción materialmente relevante de los casi USD 5.000 millones que el Estado de Chile parece estar dejando sobre la mesa por no optar por la licitación , y privilegiar, en cambio, la negociación directa a la cual ha arribado”, se lee en el documento. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, cuestionó ese reporte y acusó que la cifra correspondía a “un cálculo de una servilleta”.

Y claro, Codelco tenía otro estudio para oponerse al estudio de Quiroz: un informe desarrollado por académicos de la Universidad de Chile. Titulado “Informe de Evaluación Económica Acuerdo Codelco-SQM para Explotar el Salar de Atacama”, el estudio fue realizado por encargo de la filial de Codelco, Salares de Chile, y sus autores fueron los profesores titulares Claudio Bonilla y Francisco Marcet, socios de Santiago Economics, quienes en 42 páginas, en su versión corta, detallan las ventajas principales del acuerdo entre las mineras.

Pacheco hizo referencia a este estudio el 30 de diciembre en T13 Radio, señalando que Codelco encargó el informe, mostrando que “básicamente que las principales ventajas del acuerdo son la ventaja informacional, la ventaja de eliminar y reducir la incertidumbre productiva y tecnológica, la ventaja de no exponer a la empresa a una tramitación de permisos que demorarían años adicionales, aumentando el valle productivo”.

Los millones a favor del Estado

El estudio enumera las razones por las cuales una licitación resultaba menos conveniente que un trato directo.

Entre otras cosas, porque SQM contaba con ventaja informaciona (explota el salar desde 1993, conocimiento que no podía transferirse fácilmente a terceros); la incertidumbre productiva y tecnológica (lo que justifica privilegiar un socio con experiencia probada); rapidez en permisos y plazos (SQM puede presentar su EIA en 2026, mientras que un nuevo entrante demoraría años adicionales); pocos competidores (SQM, Albemarle y firmas chinas, por lo que la competencia sería reducida y con alto riesgo estratégico); el riesgo geopolítico de la entrada de empresas chinas; y la continuidad operacional.

El reporte dice que el acuerdo maximiza el valor económico para el Estado de Chile frente a una licitación en US$ 12.371 millones. Si el acuerdo se hubiese licitado internacionalmente, el estudio calcula que el Estado podría haber recibido US$ 15.466 millones, mientras que mediante el trato directo realizado, el monto sube hasta los US$ 27.837 millones. La diferencia entre ambos montos da como resultado el beneficio de US$ 12.371 millones.

Los expertos proyectan entre 2025 y 2030 (fase 1) pagos de renta a Corfo por US$ 849 millones; por royalty minero US$ 202 millones; y ganancias a Codelco valoradas en US$ 603 millones “por concepto de utilidades que le entrega SQM al Estado de Chile por entrar al negocio del litio”. Este escenario “contrasta con el escenario de una licitación internacional donde el Estado de Chile no tiene utilidades producto del negocio de SQM”.

Durante la fase 1, y considerando 33.500 toneladas de carbonato de litio respecto del total de toneladas de carbonato de litio equivalente vendidas en el año, Codelco se haría de la utilidad equivalente a 201.000 toneladas en los primeros 6 años del acuerdo.

Los autores destacan también como un aspecto clave del acuerdo la planta El Carmen dado que es “por varias veces la planta más grande del mundo y la única que podría en el corto plazo procesar la producción que viene del Salar de Atacama”.

Salar Futuro

El proyecto estrella de NovaAndino Litio es Salar Futuro, iniciativa que se espera ingrese a mediados de este año al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. El proyecto es crucial para las compañías puesto que implementará nuevas tecnologías para la explotación del Salar de Atacama, ya sea mediante la extracción directa de litio (DLE) o por la combinación de otros procesos tecnológicos que incorporen mayor innovación, como las plantas de evaporación forzada y cristalización.

El estudio de los académicos dice que el Acuerdo Codelco-SQM espera invertir entre US$ 3 mil millones y US$ 3.500 millones “durante el periodo de transición del Salar Futuro (2031-2038)”.

Al compararse este proyecto con una licitación, el estudio desliza que “es muy probable que una licitación internacional la ganara la misma SQM, hasta no tener los resultados de la licitación a su favor no tiene ningún incentivo en desarrollar el proyecto Salar Futuro, lo que implica una demora costosa e innecesaria para el Estado producto de haber licitado”.

En la memoria de SQM de 2024, la empresa dio a conocer que había consolidado la información de 140 estudios sobre nuevas tecnologías y proveedores, totalizando 20 pruebas piloto, cuya “información ha permitido presentar el diseño conceptual de ingeniería para Salar Futuro, incluyendo Extracción Directa de Litio, reinyección de salmueras y reducción paulatina del uso de agua continental”, dice el escrito.