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    Mas dice que el precio de las viviendas puede caer hasta un 7% por la exención del IVA y pide a la CChC visión total del plan

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, llamó a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) a analizar los efectos para su sector considerando toda la megareforma.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, proyectó que la exención transitoria de IVA para la compra de viviendas nuevas por un año generaría una baja de hasta el 7% en sus valores. La cifra se ubica en el rango que plantearon a Pulso las constructoras, quienes fueron conservadoras respecto al impacto de esta medida.

    El IVA va a bajar la vivienda entre un 5 y un 7% y también va a mover otro stock que estaba permanente. Cuando se mueve el stock, las empresas mejoran su estado financiero, sus balances y pueden partir nuevos proyectos”, dijo el biministro Mas en entrevista con Radio Pauta.

    Respecto a sus efectos, el secretario de Estado destacó que, ante este contexto, cuando “las compañías sienten que hay demanda; cuando sienten que su caja está un poquito mejor, de esos 200.000 (permisos de proyectos aprobados, pero no iniciados) van a partir muchos”.

    En esa línea, al ser consultados sobre la visión de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), donde el gremio dijo que la exención del IVA activaría el mercado de manera acotada, el biministro Mas dijo que “uno no puede separar las ayudas (para analizar los efectos). ¿Qué pasa con el efecto de los impuestos? ¿Qué pasa con el tema de los permisos? Hay un montón de efectos que son complementarios y que nosotros pretendemos que en su todo generen la ayuda que estamos soñando”.

    En la conversación con Radio Pauta, el secretario de Estado también valoró medidas realizadas en el gobierno del Presidente Gabirle Boric. “La ley de subsidio a la tasa que venía implementada hace un tiempo movió alrededor de 40.000 viviendas de stock. Evidentemente, fue una política muy acertada”, dijo.

    Críticas a la oposición

    El biministro también abordó los reparos de la oposición contra el proyecto de la megarreforama y los acusó de no valorar el crecimiento de la economía.

    “La oposición critica el proyecto porque ellos no creen en el crecimiento. Hay una filosofía que es totalmente distinta. Nosotros creemos que, a través del crecimiento, vamos a cambiarle la vida a los chilenos a través de generar buenos empleos”.

    Mas también defendió su postura planteando que “por mucho tiempo estuvimos hablando del decrecimiento, tratamos de pasar una Constitución que iba en esa línea. Nosotros lo que le estamos planteando al país es volver a crecer”.

    Sobre cómo llegar a impulsar la economía, en la línea de crear 300.000 empleos y crecer al 4% al cierre del gobierno del presidente José Antonio Kast, el secretario de Estado apuntó a generar las condiciones para que los inversionistas quieran invertir más en Chile.

    “Necesitan certezas, porque son inversiones a larguísimo plazo, y necesitan que las cosas pasen en los tiempos que estamos comprometidos, por supuesto que cumpliendo todas las normas medioambientales con las que nos hemos puesto de acuerdo como país”, dijo.

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