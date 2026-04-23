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    Beatriz Sánchez (FA) y megarreforma para la reconstrucción: “El gobierno no tiene todo absolutamente ganado en las dos cámaras”

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera la legisladora recalcó que: "Si separan los proyectos, tienen todos los votos para la reconstrucción, sin problema".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    El próximo lunes el Frente Amplio se reunirá en La Moneda con el gobierno para abordar la megarreforma presentada por José Antonio Kast. Desde la colectividad han sido críticos de la iniciativa legal y aseguran que es una reforma tributaria que beneficia a los más ricos, pese a ello materializarán el encuentro.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, la senadora frenteamplista, Beatriz Sánchez, insistió en sus cuestionamientos y lanzó una advertencia: el gobierno no puede cantar victoría sobre una rápida y expedita tramitación. Asimismo, puntualizó que si el proyecto se separa podría aprobarse sin problemas todo lo que apunta a reconstrucción.

    “Esto es una reforma tributaria y creo que el punto más problemático, sin duda, es que ponen a Chile en riesgo fiscal”, partió diciendo la legisladora.

    “Aquí tiene un foco en reforma tributaria que favorece a un sector, ¿no? Y dicen ‘no, no hagan caricatura’ ¡Pero que es cierto! Favorece a los más ricos de Chile, punto", subarrayó.

    Añadió que “la clave no es solamente bajar el impuesto a las grandes fortunas para que desde arriba chorree”.

    Además, la senadora advirtió sobre un posible conflicto de interés de los ministros del gabinete con altos patrimonios, lo que representa un problema para el gobierno.

    “Cuando tú ves que hay algunos que van a tener efectivamente un beneficio tan alto, yo diría que sí hay conflicto de interés con un proyecto como este”.

    En tanto, Sánchez cuestionó el “amarre” que significa esta ley miscelanea y explicó que "nos parece que es una suerte como de chantaje que instalen la reforma tributaria como condición para aprobar cualquier tipo de recurso que llegue a la reconstrucción de las familias que lo perdieron todo en un incendio“.

    Asimismo, sostuvo que “Si separan los proyectos, tienen todos los votos para la reconstrucción sin problema”.

    Además, la senadora del FA hizo frente al “optimismo” del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que proyectó que la megarreforma podía estar aprobada en junio. La excandidata presidencial avizoró una larga tramitación, pese a que el Ejecutivo logró el respaldo del Partido de la Gente (PDG).

    “Hoy día hay una tensión en el Parlamento, el gobierno no tiene, diría yo, todo absolutamente ganado en las dos cámaras”, señaló Sánchez.

    Y agregó que: “Creo que si no se sienta a dialogar con todos, y eso lo hemos aprendido en otros gobiernos también, si no quiere dialogar o empieza a tildar de manera muy mañosa, a la oposición de amigos o no amigos, razonables o no razonables, todas las caricaturas anteriores sobre la mesa, creo que no va a tener un buen avance en lo que se quiera plantear”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónBeatriz SánchezMegarreformaReconstrucción nacional

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