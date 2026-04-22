Las veces en que el Partido Republicano votó en contra de la idea de legislar los proyectos del gobierno de Boric

“La peor manera de legislar en este caso es no haber conocido el proyecto de ley y decir que uno se va a oponer a la idea de legislar“.

Ese fue el criterio que fijó el Presidente José Antonio Kast respecto de la primera votación que deberán afrontar los diputados sobre el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, que firmó esta jornada a primera hora en el Palacio de La Moneda y que rápidamente fue enviado al Congreso Nacional.

Esta primera votación se da cuando los miembros de alguna de las ramas del Congreso -en este caso la Cámara de Diputados- definen si discuten, o no, respecto de un proyecto de ley que se presenta.

En el caso de que gane la opción afirmativa, el curso de la tramitación sigue de manera normal. Pero en el caso de que se rechace la idea de legislar, el proyecto no se podrá discutir por el plazo de un año.

En ese contexto, las máximas autoridades ligadas al mundo del Partido Republicano -partiendo por uno de sus fundadores, el hoy mandatario, pero también por el actual timonel de la colectividad, el senador Arturo Squella- han hecho un llamado a aprobar la idea de legislar sobre el proyecto con el cual La Moneda busca darle un impulso legislativo a su administración.

En entrevista con La Tercera, el senador por Valparaíso aseguró que “sería mezquino que alguien no sea capaz ni siquiera de votar la idea de legislar“.

Pese a la ofensiva de Kast y Squella, la bancada de diputados del Partido Republicano tiene un largo historial de votaciones en contra de la idea de legislar.

Principalmente, se trata de los proyectos más estructurales del expresidente Gabriel Boric.

Una de las primeras, y que incluso se transformó en una de las grandes derrotas de la administración anterior, fue el 8 de marzo de 2023, cuando la Cámara de Diputados rechazó la reforma tributaria y obligó al gobierno de ese entonces a rehacer por completo la iniciativa para volver a discutirse.

En mayo de ese año, la bancada republicana volvió a bajarle el pulgar a una de las medidas que la administración anterior transformó en un legado: el aumento del sueldo mínimo a $500 mil.

En abril de 2024, esta bancada votó en contra del proyecto de ley de cumplimiento tributario, uno de los componentes legislativos del Pacto Fiscal que propuso el exministro de Hacienda Mario Marcel al Congreso de ese entonces.

En el último año del gobierno, los diputados republicanos le bajaron el pulgar a otros dos proyectos emblemáticos del gobierno de Boric.

En enero de 2025, los republicanos votaron en contra del contenido de la reforma de pensiones que había despachado el Senado.

En esta última tramitación, incluso, la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), se enfrascó públicamente con los diputados republicanos por la posibilidad de sesionar un día después al término del periodo legislativo, pues esta bancada no había dado el acuerdo para concurrir a sesionar una vez que terminó ese año de legislación.

En diciembre de 2025, para el proyecto del Sistema Nacional de Cuidados, la bancada republicana también votó en contra del informe que había emanado el Senado, así como de prácticamente la totalidad del contenido de la iniciativa.