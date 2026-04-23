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    Alcalde de Renca inyecta $250 millones para apoyar a familias frente a alzas y alerta por cambios a las contribuciones

    Claudio Castro defendió el rol de los municipios en contextos económicos adversos y alertó sobre el efecto que tendría para comunas como la que lidera las modificaciones al sistema de contribuciones anunciado en el megaproyecto del gobierno.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Alcalde de Renca, Claudio Castro.

    En el marco de su cuenta pública que se realizó la noche de este miércoles el alcalde de Renca, Claudio Castro, rindió balance de la gestión y anunció una inyección de $250 millones al Plan Renca Te Protege en ayuda de las familias de la comuna.

    El anuncio surge, según expuso el jefe comunal, como respuesta directa al impacto del alza sostenida en los combustibles, los alimentos y los servicios básicos sobre el costo de la vida. Además, concentra los esfuerzos en ampliar las oportunidades de inserción laboral y reforzar la ayuda social para vecinas y vecinos.

    “Las dificultades no tienen por qué implicar renunciar a los sueños en los que llevamos trabajando juntos varios años. Al mal tiempo, más hombros para trabajar”, señaló el alcalde al anunciar la medida.

    Castro enmarcó el anuncio en una defensa del rol de los municipios en contextos económicos adversos y alertó sobre el efecto que tendrían, para comunas como Renca, modificaciones al sistema de contribuciones, según él, sin compensación íntegra, esto en el marco del proyecto de reconstrucción que presentó el gobierno de José Antonio Kast el miércoles.

    “Renca no cuenta con los mismos ingresos que otras comunas. Una parte importante de nuestros recursos proviene del Fondo Común Municipal, que hoy enfrenta incertidumbre por los cambios que se discuten en materia de contribuciones”, afirmó, en un llamado al diálogo con el Gobierno y al Congreso para resguardar los recursos municipales.

    Cabe recordar que entre las medidas del megaproyecto ingresado el miércoles al Congreso, está una exención de contribuciones de primera vivienda para adultos mayores de 65 años.

    Aunque al respecto la iniciativa mandata a la Ley de Presupuestos a considerar aportes adicionales al Fondo Común Municipal.

    En tanto, en su balance, el alcalde repasó los cambios estructurales que están, según su visión, redefiniendo la experiencia de vivir en Renca. Destacó, entre otros, la puesta en marcha del Cesfam Cerro Colorado, el más moderno de la Región Metropolitana o el primer sistema local de infancia del país “Crecer en Renca”.

    Más sobre:RencaClaudio CastroContribucionesReconstrucción

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