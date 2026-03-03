SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Caso Factop: Tribunal posterga audiencia de procedimiento abreviado que beneficiaría a Rodrigo Topelberg

    El 4° Juzgado de Garantía resolvió postergar para el 4 de mayo la audiencia de procedimiento abreviado en favor de Rodrigo Topelberg, tras la oposición de querellantes a un cierre alternativo.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    25/08/2025 - REFORMALIZACION CASO FACTOP. En la foto, Rodrigo Topelberg - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    A las nueve de la mañana de este martes se inició la audiencia de procedimiento abreviado en la que se revisaría la decisión de no perseverar en favor de Rodrigo Topelberg Kleinkopf (45), socio fundador —junto a los hermanos Ariel y Daniel Sauer— del factoring Factop.

    En su resolución, la magistrada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Daniela Guerrero, decidió postergar la audiencia para el próximo 4 de mayo, luego que dos querellantes manifestaran su oposición al cierre alternativo que beneficiaría a Topelberg. En la audiencia, Tanner Servicios Financieros argumentó que todavía existen diligencias pendientes que se acaban de decretar y que, por lo tanto, se debía esperar su resultado.

    A fines del año pasado, el Ministerio Público había solicitado el cierre de la investigación en contra del empresario.

    El 14 de noviembre de 2023, Ciper publicó un artículo que reveló una conversación entre Daniel Sauer, Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, grabada —sin el consentimiento de los otros dos participantes— por esta última en las oficinas de Hermosilla, entonces ubicadas en Alonso de Córdova, en la comuna de Vitacura. En el diálogo, que tuvo lugar en junio de 2023, los involucrados abordaron el pago de coimas a funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    “Aquí estamos haciendo una huevá que es delito”, señaló Hermosilla en la conversación.

    A partir de ese antecedente, la Fiscalía inició una investigación que concluyó que los hermanos Sauer, junto a Topelberg, habrían llevado adelante un fraude financiero-tributario que afectó a inversionistas, incluidos miembros de la comunidad judía en Chile. Según el Ministerio Público, Factop emitió más de $12 mil millones en facturas falsas y operó bajo un esquema tipo Ponzi, defraudando a inversionistas por cerca de $41 mil millones.

    CMF

    En paralelo, Topelberg enfrenta la arremetida de la CMF que en septiembre de 2025 le aplicó una sanción de 5.000 UF (casi $200 millones) por entregar información falsa al mercado, al público y al regulador sobre la situación económica, financiera y patrimonial de STF Capital Corredores de Bolsa.

    Esto, en alusión a los estados financieros del 31 de marzo y 30 de junio de 2022, y en su reporte de condiciones de patrimonio liquidez y solvencia, infringiendo los artículos 29 y 32 de la Ley N°18.045, la Norma de Carácter General N°18 y las Circulares N°695 y N°1992, entre otras disposiciones.

    Frente a la sanción, la defensa de Rodrigo Topelberg, liderada por Miguel Schürmann y Alejandro Awad, presentaron un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que sigue pendiente de sentencia.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasTopelbergConflictoFactopJuicioHermosilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

    Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Guerra en Irán: Ipsa llega a perder casi 6% en medio de espiral bajista que el mercado mira con preocupación

    Guerra en Irán: Ipsa llega a perder casi 6% en medio de espiral bajista que el mercado mira con preocupación

    2.
    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    Consumo per cápita de palta en 2025 alcanza récord en Chile y solo es superado por un país

    3.
    Nueva modalidad de Fonasa: Cid reconoce que adjudicación queda para futuro gobierno y revela interés de Zurich en trato directo

    Nueva modalidad de Fonasa: Cid reconoce que adjudicación queda para futuro gobierno y revela interés de Zurich en trato directo

    4.
    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Presidente de Falabella afirma que existe consenso sobre la necesidad de fortalecer el crecimiento

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Wolves vs. Liverpool en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando
    Chile

    Los próximos pasos que anunció Kast tras poner fin al proceso de traspaso de mando

    Indagan homicidio de menor de 14 años que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

    Parlamentarios de oposición reaccionan a tensa reunión por cable chino y apuntan a Boric por reiterados cambios de su versión

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones
    Negocios

    El poco margen que tendrá nuevo gobierno ante una escalada de conflicto en Irán: FEES acumula menos de US$4.000 millones

    Comisión regional aprueba proyecto de ampliación de Puerto de Valparaíso de US$900 millones

    Richard von Appen plantea la necesidad de cuidar el comercio internacional de Chile por el caso del cable chino

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile
    Tendencias

    Qué es la melatonina, el suplemento para dormir que causó un alza de intoxicaciones en niños de Chile

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja
    El Deportivo

    Con un dardo directo a Pablo Milad: Arturo Vidal aborda la caída libre de la Roja

    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 5

    Enzo Fernández sobre Marcelo Díaz: la potente mezcla que armó Arturo Vidal con lo mejor de Chile y Argentina

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile
    Cultura y entretención

    Entre Don Francisco y la discusión por el reggaetón: la peculiar relación de Arcángel con Chile

    Gisèle Pelicot y su “Himno a la vida”: El libro que transforma la vergüenza en un mensaje de esperanza

    El camino espiritual asentado en la India de Gorillaz en The Mountain

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí
    Mundo

    Estados Unidos alerta de una “amenaza inminente” de ataques con misiles y drones en el este de Arabia Saudí

    Kuwait condena el “brutal ataque iraní” contra la embajada de Estados Unidos en el país

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras