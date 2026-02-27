SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fiscalía formalizará a exgerente de gigante suizo de implantes dentales por presunto delito de estafa

    La Fiscalía solicitó formalizar a Manuel de la Prida, exgerente de Manohay Chile, por presunta estafa en la fallida venta de Alpha Bio Chile a Straumann, acusándolo de participar en un plan para incumplir el mecanismo de pago variable acordado, mientras su defensa sostiene que no intervino en la negociación ni tenía facultades legales para hacerlo.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    El Ministerio Público solicitó la formalización de Manuel de la Prida (64), excountry manager de Manohay, filial de la multinacional suiza Straumann por el presunto delito de estafa.

    La petición de la Fiscalía se produce luego de que, a mediados del año pasado, los hermanos Gabriel y Daniel Meszaros acusaran a la compañía y a sus ejecutivos de haberlos defraudado en el marco de la fallida venta de su empresa, Alpha Bio Chile, dedicada a la distribución de implantes dentales a la gigante europea.

    Señalan que todo comenzó en 2018, cuando Alpha Bio Chile, entonces líder en el mercado local de implantes dentales con una cartera de más de 1.300 odontólogos y clínicas, exploraba su venta. La compañía había recibido una oferta de US$ 7,06 millones del grupo estadounidense Danaher, su principal competidor.

    Fue entonces cuando apareció Straumann Group, el gigante suizo del rubro, que opera en Chile a través de su filial Manohay Chile SpA. Representados por los ejecutivos Matthias Schupp y Florian Jürgen Kirsch, Straumann presentó una oferta superior: US$ 7,5 millones, basados en un múltiplo de las utilidades de la empresa (Ebitda). La propuesta incluía un pago inicial del 50% (US$ 3,75 millones) y el saldo sujeto a un mecanismo de “earn-out” o parte ajustable, que dependía del desempeño comercial de los activos vendidos durante los dos años siguientes.

    Para los Meszaros, el prestigio de Straumann como líder mundial, respaldado por un proceso de due diligence realizado por la consultora PwC y la firma de documentos formales como un Letter of Intent (LoI) y un Memorandum of Understanding (MoU), revistió a la operación de total credibilidad. Incluso aceptaron un período de exclusividad que les impedía negociar con Danaher, confiados en el cierre del trato con los suizos.

    Según la querella, patrocinada por el abogado Juan Carlos Manríquez, firmado el contrato de compraventa de activos el 12 de abril de 2019, la conducta de Straumann y Manohay cambió radicalmente. La querella denunció que los ejecutivos Matthias Schupp, Florian Jürgen Kirsch, Manuel de la Prida (gerente general de Manohay Chile) y Pablo Prado, vicepresidente de Straumann LATAM ejecutaron una “estrategia premeditada para incumplir sistemáticamente las cláusulas diseñadas para asegurar el éxito del earn-out”.

    Los querellantes presentaron una serie de documentos con los que Straumann establecía metas comerciales internas muy por debajo del mínimo necesario para activar cualquier pago. Incluso se habrían fijado bonos para los ejecutivos por cumplir estas metas bajas, desalineándolos del objetivo del contrato.

    De acuerdo a la querella, en lugar de bajar los precios para atraer a la cartera de clientes de Alpha Bio, Manohay habría subido los precios de su marca Neodent en un 17,6%, ofreciendo un producto históricamente más económico y percibido como de menor calidad a un precio superior al de la marca líder, disuadiendo activamente las conversaciones.

    También denunciaron que se comprometió una inversión agresiva de US$ 500.000 para el relanzamiento de Neodent y US$ 180.000 en marketing regular. Un peritaje de FK Economics habría concluido que no se ejecutó ni un tercio de lo prometido, abandonando el mercado chileno en un momento crucial.

    Además alegaron que hubo desabastecimiento reiterado de los productos más demandados y que no se invirtió en el equipo comercial necesario, incumpliendo la promesa de destinar US$ 700.000 anuales a este ítem.

    Descargos

    Manuel de la Prida es ingeniero en ejecución en marketing de la Universidad Diego Portales y Magíster en Políticas Públicas en la Universidad del Desarrollo.

    El 3 de diciembre de 2025 el imputado prestó declración en el marco de la investigación ante la Fiscalí. En aquella oportunidad, señaló que “aunque yo era gerente general, no era el representante legal de la empresa. No tenía poderes bancarios ni facultades para representar a la sociedad en procesos de negociación”.

    Su defensor César Ramos, socio de Bofill y Ramos Abogados, sostuvo que la decisión de formalizar la investigación contra su cliente, “adhiere a una tesis incomprensible desarrollada en la querella de Meszaros. En ella, se imputa un supuesto engaño en la compra cometido por los compradores, en circunstancias que Manuel de la Prida jamás intervino en la negociación, ni en la compra, ni menos pudo intervenir, pues en aquella epoca Manuel era ejecutivo de la empresa vendedora Alpha Bio”.

    Según el abogado, su cliente no era comprador ni trabajaba para los compradores, por lo tanto, es imposible que haya intervenido en esa operación engañando a los querellantes. Pero más allá de eso, “la falta de sustento de la querella queda en evidencia si se observan los antecedentes escritos que datan de la época de la operación, en los que se reconoce, por el señor Gabriel Meszaros, que la renuncia de los vendedores que se habían incorporado a la empresa compradora, dificultaría el cumplimiento de las metas necesarias para el pago del precio variable”.

    “Se trata, en definitiva, de una imputación que pugna con la prueba y tergiversa absurdamente los hechos, tal como ocurrieron”, concluyó.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasFiscalíaMinisterio PúblicoConflictoLegalGerenteSalud

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Tribunal otorga modificación de cautelar a Daniel Jadue y cumplirá arresto domiciliario nocturno

    Presidente Boric alista visita a Juan Fernández para encabezar ceremonia de inicio del año escolar 2026

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    Gajardo se reúne con Fiscalía y entrega antecedentes de fuga en ex Penitenciaría: “No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos”

    Lo más leído

    1.
    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Millicom, nuevo dueño de Telefónica en Chile, inicia fuerte restructuración con despidos masivos

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero
    Chile

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Tribunal otorga modificación de cautelar a Daniel Jadue y cumplirá arresto domiciliario nocturno

    Presidente Boric alista visita a Juan Fernández para encabezar ceremonia de inicio del año escolar 2026

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero
    Negocios

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo
    El Deportivo

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League

    Escándalo en Costa Rica: la agresión a Lionel Messi por parte de un fanático en partido del Inter Miami

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región
    Mundo

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?