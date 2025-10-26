SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Real Madrid se impone con categoría a Barcelona y alarga su ventaja en el liderato de LaLiga

Los merengues ganaron 2-1, resultado que se confirma mentiroso para la superioridad de los blancos en el Bernabéu. Los goles de Mbappé y Bellingham (descuento de Fermín) permiten al local sacar 5 puntos a su archirrival.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Kylian Mbappé abrió la cuenta en el triunfo 2-1 de Real Madrid sobre Barcelona.

Real Madrid volvió a tener una jornada brillante. Tal vez no en las cifras, pero sí en el juego. El gigante blanco venció 2-1 a Barcelona en el Santiago Bernabéu, cifras que de ninguna manera reflejan el trámite. Goles anulados y un penal tapado a Mbappé refuerzan ese argumento.

Xabi Alonso, técnico de los merengues, tenía muy claro cómo debía enfrentar este partido, su primer clásico oficial en la banca del equipo capitalino. Porque el Barça tampoco renunció a su idea futbolística, subió las líneas y defendió lejos de su arco.

En ese circuito el local fue mucho más agresivo. Intentó asfixiar la salida culé e intentó dejar solos a sus hombres en punta con precisos pases filtrados. Así, a los 2 minutos, ocurrió la primera polémica del partido. Vinicius Junior fue derribado en el área por Lamine Yamal, quien calentó el duelo en la previa. El juez César Soto Grado cobró el penal, pero tras revisar las imágenes del VAR desestimó el fallo.

Tras tímidos reclamos de los blancos, el partido se reanudó en la misma frecuencia. El Madrid no tardó en poner al archirrival contra su arco y, a los 12’, Kylian Mbappé definió de manera exquisita desde fuera del área para el gol. Otra vez la tecnología ahogó la conquista blanca, tras demostrar que la pantorrilla del galo estaba en posición de adelanto, pese a que la habilitación había salido de los pies del catalán Fermín.

Ambas postergaciones no bajaron la intensidad del equipo del Bernabéu, que nunca renunció al ataque. Así, la ansiada apertura del marcador arribó a los 22 minutos. Jude Bellingham asistió de manera precisa a Mbappé, quien no falló para definir ante la salida del golero polaco Wojciech Szczesny.

Era el mejor momento de los capitalinos que estuvieron próximos a aumentar las cifras. Sin embargo, el arquero del Barça estuvo notable para repeler remates sucesivos de Mbappé, Dean Huijsen, Vinicius Juniors y Valverde.

Pero la escuadra blaugrana consiguió sacudirse del agobio. A los 38 minutos, la presión alta sobre el turco Arda Guler consiguió el efecto deseado. La jugada terminó en los pies de Fermín, quien definió con justeza para el 1-1 de la visita.

Real Madrid tampoco se desanimó y volvió a ponerse ventaja. A dos minutos del final, Vini ganó la línea de fondo en la izquierda y centró al segundo palo. El central Éder Militao habilitó en el medio a Bellingham, quien marcó el 2-1 sin oposición. Incluso, en el primer tiempo, hubo tiempo para otro gol anulado de Mbappé.

Se escapa

El segundo tiempo inició con un animado elenco culé que estuvo muy cerca del empate, con un remate que tapó Thibaut Courtois. Sin embargo, el retorno de Real Madrid siempre hacía daño.

A los 50’, la pelota de Bellingham fue directo al brazo del defensor barcelonista Eric García. Después de largos segundos de análisis, Soto Grado cobró el penal. Mbappé se paró frente a Szczesny y el golero salvó el disparo con una mano notable para evitar el tercero.

Los merengues no renunciaron al ataque, a sabiendas que la ventaja de un gol era exigua. Brahim Díaz escapó de la última línea catalana y la pelota terminó en el gol de Bellingham, pero la jugada fue anulada por posición de adelanto en la corrida del gestor del tanto.

En los minutos finales, el contragolpe del Madrid puso de cabeza a su archirrival, pero el marcador no se movió más. Los merengues ganaron 2-1 y ahora tienen cinco puntos más que el Barcelona en el liderato de LaLiga y terminar con una racha de cuatro partidos sin ganar a Barcelona.

Más sobre:FútbolReal MadridBarcelonaKylian Mbappé

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros

Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Controlan incendio registrado en cité de Barrio Yungay, en el centro de Santiago

Gajardo confirma investigación penal y administrativa contra gendarmes por posible participación en fuga de reos en Valparaíso

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona por TV y streaming

5.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros
Chile

Hallan un cuerpo en San Javier: evidencia apunta a que hubo participación de terceros

Investigan en Arica circunstancias en que hombre habría quedado en riesgo vital con lesión en su cabeza

Controlan incendio registrado en cité de Barrio Yungay, en el centro de Santiago

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Eduard Bello resume la satisfacción de la UC: “Es una locura lo que venimos haciendo en el torneo”
El Deportivo

Eduard Bello resume la satisfacción de la UC: “Es una locura lo que venimos haciendo en el torneo”

Lucas Assadi abandona con molestias el Clásico Universitario y enciende las alarmas en la U de cara a la vuelta con Lanús

La actitud de la UC tiene premio: se queda con su primer clásico ante la U en el Claro Arena y estira su racha perfecta

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca
Mundo

El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

Milei vota en las legislativas argentinas sin declaraciones a la prensa

Detienen a dos sospechosos por millonario robo de joyas en el Museo del Louvre

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal