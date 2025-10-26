Real Madrid se impone con categoría a Barcelona y alarga su ventaja en el liderato de LaLiga

Real Madrid volvió a tener una jornada brillante. Tal vez no en las cifras, pero sí en el juego. El gigante blanco venció 2-1 a Barcelona en el Santiago Bernabéu, cifras que de ninguna manera reflejan el trámite. Goles anulados y un penal tapado a Mbappé refuerzan ese argumento.

Xabi Alonso, técnico de los merengues, tenía muy claro cómo debía enfrentar este partido, su primer clásico oficial en la banca del equipo capitalino. Porque el Barça tampoco renunció a su idea futbolística, subió las líneas y defendió lejos de su arco.

En ese circuito el local fue mucho más agresivo. Intentó asfixiar la salida culé e intentó dejar solos a sus hombres en punta con precisos pases filtrados. Así, a los 2 minutos, ocurrió la primera polémica del partido. Vinicius Junior fue derribado en el área por Lamine Yamal, quien calentó el duelo en la previa. El juez César Soto Grado cobró el penal, pero tras revisar las imágenes del VAR desestimó el fallo.

Tras tímidos reclamos de los blancos, el partido se reanudó en la misma frecuencia. El Madrid no tardó en poner al archirrival contra su arco y, a los 12’, Kylian Mbappé definió de manera exquisita desde fuera del área para el gol. Otra vez la tecnología ahogó la conquista blanca, tras demostrar que la pantorrilla del galo estaba en posición de adelanto, pese a que la habilitación había salido de los pies del catalán Fermín.

Ambas postergaciones no bajaron la intensidad del equipo del Bernabéu, que nunca renunció al ataque. Así, la ansiada apertura del marcador arribó a los 22 minutos. Jude Bellingham asistió de manera precisa a Mbappé, quien no falló para definir ante la salida del golero polaco Wojciech Szczesny.

Era el mejor momento de los capitalinos que estuvieron próximos a aumentar las cifras. Sin embargo, el arquero del Barça estuvo notable para repeler remates sucesivos de Mbappé, Dean Huijsen, Vinicius Juniors y Valverde.

Pero la escuadra blaugrana consiguió sacudirse del agobio. A los 38 minutos, la presión alta sobre el turco Arda Guler consiguió el efecto deseado. La jugada terminó en los pies de Fermín, quien definió con justeza para el 1-1 de la visita.

Real Madrid tampoco se desanimó y volvió a ponerse ventaja. A dos minutos del final, Vini ganó la línea de fondo en la izquierda y centró al segundo palo. El central Éder Militao habilitó en el medio a Bellingham, quien marcó el 2-1 sin oposición. Incluso, en el primer tiempo, hubo tiempo para otro gol anulado de Mbappé.

Se escapa

El segundo tiempo inició con un animado elenco culé que estuvo muy cerca del empate, con un remate que tapó Thibaut Courtois. Sin embargo, el retorno de Real Madrid siempre hacía daño.

A los 50’, la pelota de Bellingham fue directo al brazo del defensor barcelonista Eric García. Después de largos segundos de análisis, Soto Grado cobró el penal. Mbappé se paró frente a Szczesny y el golero salvó el disparo con una mano notable para evitar el tercero.

Los merengues no renunciaron al ataque, a sabiendas que la ventaja de un gol era exigua. Brahim Díaz escapó de la última línea catalana y la pelota terminó en el gol de Bellingham, pero la jugada fue anulada por posición de adelanto en la corrida del gestor del tanto.

En los minutos finales, el contragolpe del Madrid puso de cabeza a su archirrival, pero el marcador no se movió más. Los merengues ganaron 2-1 y ahora tienen cinco puntos más que el Barcelona en el liderato de LaLiga y terminar con una racha de cuatro partidos sin ganar a Barcelona.